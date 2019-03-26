Facebook завдав рішучого удару по Росії через Україну

Американська компанія Facebook видалила 1907 сторінок, груп і акаунтів у соціальній мережі, які мали відношення до Російської Федерації.

Причиною видалення став спам та поведінка, що не відповідає правилам соцмережі, заявив глава відділу кібербезпеки Facebook Натаніель Глейхер, передає прес-служба компанії.

"Ми видалили 1907 пов'язаних із Росією сторінок у Facebook, груп і акаунтів, які займалися розсилкою спаму і, в невеликій кількості, скоординованою і такою, що не відповідає правилам діяльності", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під видалення потрапили 86 сторінок, 64 акаунти і 1757 груп у Facebook.

Невелика кількість з цих груп і сторінок містили інформацію з такої тематики, як політичне становище в Україні, в тому числі ситуація на сході країни і місцева політика, патріотизм, українська армія, міграційні проблеми, корупція. Також під видалення потрапили сторінки пов'язані із ситуацією в окупованому Криму.

Сторінки, які видалив Facebook Скріншот

Сторінки, які видалив Facebook Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українців зламали десятки тисяч акаунтів у Facebook, чим завдали компанії матеріальних збитків.

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