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ПолітикаЕкономіка

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Facebook завдав рішучого удару по Росії через Україну

7.6тЧитати матеріал російською

Американська компанія Facebook видалила 1907 сторінок, груп і акаунтів у соціальній мережі, які мали відношення до Російської Федерації.

Причиною видалення став спам та поведінка, що не відповідає правилам соцмережі, заявив глава відділу кібербезпеки Facebook Натаніель Глейхер, передає прес-служба компанії.

"Ми видалили 1907 пов'язаних із Росією сторінок у Facebook, груп і акаунтів, які займалися розсилкою спаму і, в невеликій кількості, скоординованою і такою, що не відповідає правилам діяльності", — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що під видалення потрапили 86 сторінок, 64 акаунти і 1757 груп у Facebook.

Невелика кількість з цих груп і сторінок містили інформацію з такої тематики, як політичне становище в Україні, в тому числі ситуація на сході країни і місцева політика, патріотизм, українська армія, міграційні проблеми, корупція. Також під видалення потрапили сторінки пов'язані із ситуацією в окупованому Криму.

Сторінки, які видалив Facebook

Сторінки, які видалив Facebook

Скріншот

Сторінки, які видалив Facebook

Сторінки, які видалив Facebook

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українців зламали десятки тисяч акаунтів у Facebook, чим завдали компанії матеріальних збитків.

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Місце
США
Тег
Facebook
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
вах Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Кожедуб Руслан, США и Европа пособники террористов и только Украина такая белая и пушистая? Настолько пушистая что дунешь и улетит)
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Бородин Андрей
Бородин Андрей
"Небольшое количество из этих групп и страниц размещало информацию по таким тематикам, как политическое положение в Украине, в том числе ситуация на востоке страны и местная политика, патриотизм, украинская армия, миграционные проблемы, коррупция. Также под удаление попали страницы, связанные с ситуацией в оккупированном Крыму." Но "решительный удар" нанесен по России? )))))
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Вы видели правду об Украине и Крыме? Видели. А мы ее удалили, значит вы ничего не видели)
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