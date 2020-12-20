Європа вводить терміновий локдаун перед Новим роком: українська влада вперто зволікає

У країнах Європи почали масово вводити локдаун напередодні новорічно-різдвяних свят. За кордоном розуміють, що це необхідні заходи для стримування пандемії COVID-19, а влада України не усвідомлює цього.

Міністерство охорони здоров’я звітує, що коронавірусна статистика у нормі. Водночас провідні лікарі, такі як інфекціоністка Ольга Голубовська, б’ють на сполох. За її словами, нині країна переживає катастрофу з COVID-19.

"Уже говорили, що осінь і зима будуть найтяжчими за весь час пандемії. Ми на це сподіваємося. Я думаю, що у нас ще буде сплеск ближче до весни. А вже наступний сезон повинен бути м’якшим. Тому що зараз він катастрофічний", – сказал фахівчиня.

Уряд Італії оголосив загальнонаціональний локдаун під час різдвяних і новорічних свят – з 24 грудня до 6 січня.

У цей час буде заборонено:

виходити з дому без необхідності,

виїжджати зі свого регіону,

працювати магазинам (крім продуктових й аптек),

працювати барам і ресторанам (крім обслуговування на винос).

Водночас залишаться відкритими перукарні.

Також деякі послаблення можливі з 28 до 30 грудня і 4 січня. Так, магазинам можуть дозволити працювати до 21:00, а жителям – залишати місто постійного проживання, проте всі переміщення повинні бути виправданими.

У Швейцарії до Різдва також вирішили ввести локдаун, щоб стримати поширення коронавірусної інфекції. Він почне діяти вже з 22 грудня і до 22 січня 2021 року.

Локдаун у цій країні передбачає:

закриття ресторанів та барів (але з можливістю доставки та замовлення їжі на вивезення), спортивних, культурних і розважальних закладів;

фірмові й шкільні їдальні, а також готельні ресторани зможуть продовжити свою діяльність;

обмеження щодо місткості магазинів – кількість одночасно допущених всередину клієнтів залежатиме від розміру приміщення;

професійним командам буде дозволено проводити ігри без глядачів.

В Австрії оголосили третій локдаун – з 26 грудня до 18 січня.

У цей час діятимуть такі обмеження:

виходити з дому можна тільки в магазин, на роботу або за необхідності надати допомогу іншим людям;

усі підприємства сфери послуг і магазини, за винятком продажу товарів першої необхідності, будуть закриті;

школи продовжать працювати дистанційно;

усі культурні установи також будуть закриті.

Уряд Польщі ухвалив рішення ввести національний карантин на три тижні – з 28 грудня до 17 січня.

Під час локдауну закриються готелі і гірськолижні траси, а також будуть введені обмеження на пересування. Будуть закриті торгові центри, дозволять працювати тільки продуктовим магазинам й аптекам.

Обмежується пересування з 19:00 31 грудня до 06:00 1 січня.

Навіть Швеція, яка під час першої хвилі пандемії відмовилася від введення жорстких карантинних заходів, зараз дотримується загальноєвропейської стратегії боротьби з поширенням коронавірусу.

З 24 грудня шведів зобов'яжуть працювати з дому (якщо немає необхідності бути присутнім в офісі або на виробництві). Крім того, вводяться обмеження на кількість людей, які збираються в ресторанах, магазинах і тренажерних залах.

Якщо заходи не дадуть очікуваного результату, влада обіцяє перейти до більш суворих обмежень.

У Словаччині з 19 грудня закриваються магазини, які не торгують товарами першої необхідності, а також підприємства з надання побутових послуг населенню.

Громадянам дозволено виходити з дому тільки для поїздки на роботу, відвідування лікаря, покупки ліків і продуктів харчування.

З 16 грудня в Лондоні ввели третій, максимальний рівень карантинних обмежень. Він передбачає обмеження роботи кафе і ресторанів – тепер вони можуть працювати тільки на винос і в режимі доставки.

Заборонено проводити публічні і масові заходи. У громадських парках не можна збиратися в групи понад шість осіб. Непродовольчі магазини, салони краси і спортзали продовжили свою роботу.

Водночас у деяких регіонах Великобританії з 20 грудня введуть четвертий рівень карантину. Найжорсткіші обмеження діятимуть у двох графствах на південному сході Англії – Ессексі і Кенті.

Нові обмеження передбачають заборону на вихід із дому без необхідності, за можливості – віддалену роботу, закриття магазинів (крім тих, де продають товари першої необхідності), спортзалів, розважальних закладів і салонів краси.

Також буде заборонено перебувати на вулиці вночі, а жителі різних домогосподарств зможуть зустрічатися тільки один на один і на вулиці. Регіони четвертого карантинного рівня будуть закриті на в'їзд і виїзд.

Нідерланди будуть піддані жорсткій другий ізоляції із закриттям усіх шкіл і магазинів, крім продуктових, щонайменше на п'ять тижнів – з 15 грудня до 19 січня. Працюватимуть лише супермаркети, банки й аптеки.

У Німеччині з 16 грудня вже ввели жорсткий локдаун. По всій країні закрилися магазини роздрібної торгівлі за винятком продовольчих, у школах припинилося очне навчання, закрилися дитячі садки.

Відкритими залишилися аптеки, магазини побутової хімії та галантерейних товарів, бензоколонки, банки, ощадкаси і поштові відділення.

Влада Іспанії вирішила обмежити збори людей на новорічні свята і внутрішні поїздки. Так, на різдвяні святкування вдома зможуть зібратися не більш ніж 10 осіб.

Також із 23 грудня до 6 січня в країні буде заборонено переміщення людей між регіонами, крім відвідування сім'ї.

У Туреччині введуть цілодобову комендантську годину на час новорічних свят, яка триватиме три з половиною дні – з 21:00 31 грудня до 05:00 4 січня.

Локдаун в Україні або так званий "карантин зимових канікул" введуть лише з 8 до 24 січня 2021 року.

Посилений карантин передбачатиме заборону роботи:

кафе, барів, ресторанів (крім на винос, доставки і закладів харчування в аеропортах);

магазинів непродовольчих товарів;

кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

торгово-розважальних центрів;

проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

На канікули відправлять усі навчальні заклади, крім дитячих садків.

Водночас працюватимуть:

продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі;

відповідно, буде дозволена торгівля продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією;

салони краси та перукарні – тільки за попереднім записом, без очікування в приміщенні.

Крім цього, з обмеженнями "помаранчевої" зони продовжить працювати громадський транспорт.