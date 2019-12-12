ЄС видає українців Путіну? МЗС закликали розібратися із затриманням Чубарова

Затримання глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова в аеропорту Бухареста (Румунія) свідчить про те, що країни Євросоюзу реагують на запити російських спецслужб.

Про це заявив у ефірі ObozTV відомий журналіст і кримськотатарський активіст Айдер Муждабаєв. Він закликав МЗС України вирішити це питання на найвищому рівні – інакше українцям "небезпечно їхати до будь-якої європейської країни".

Муждабаєв нагадав, що випадок із Чубаровим – не єдиний.

До цього лідера кримських татар Мустафу Джемілєва затримували в аеропорту міста Бішкек у Киргизстані, політика і журналіста Мустафу Найєма – у Вірменії, а активіста "УНА-УНСО" і ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура – у Польщі.

"Це все – за запитами російських спецслужб. Вони вносять українських політичних діячів, кримських татар, лідерів Междлісу до своїх списків терористів і екстремістів. І подають запити, напевно, в Інтерпол", – припустив Муждабаєв.

Він висловив здивування з приводу того, що країни Євросоюзу взагалі беруть до розгляду подібні запити від РФ, і закликав Міністерство закордонних справ звернутися до відповідного органу ЄС.

"Щоб ми не боялися їздити до Європи, цю проблему має вирішити наше МЗС на найвищому рівні. І закрити питання з російськими запитами", – наголосив журналіст.

"Інакше так може тривати нескінченно! Кожного з нас, в будь-якій країні Євросоюзу, зможуть затримати і якщо швидко не зреагувати – то депортувати, екстрадувати до Росії. І ми не встигнемо озирнутися, як людина опиниться через країну ЄС в заручниках у Путіна", – попередив він.

На його думку, Росії не можна видавати навіть тих осіб, яких переслідують за кримінальні злочини, оскільки в РФ не висувають обвинувачення за політичними мотивами, а порушують проти українських патріотів саме кримінальні справи.

"Я очікую від МЗС заяв із цього приводу і якихось переговорів з європейцями. Інакше нам до будь-якої європейської країни небезпечно їхати. Це добре, що Чубаров відома людина. А якби затримали якогось іншого громадянина? Раз-раз, посадили в літак і відправили до Москви", – застеріг Муждабаєв.

Рефат Чубаров в аеропорту Бухареста Facebook / Рефат Чубаров

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 12 грудня главу Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова затримали в аеропорту Бухареста. Румунські прикордонники вилучили у нього паспорт і 3,5 години утримували у трансферній зоні. Звільнитися Чубарову вдалося лише після втручання дипломатів – посла і консула України у Румунії.

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