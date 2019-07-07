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"Європа на краю прірви": український дипломат забив на сполох через Путіна

16тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін припиненням Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) поставив Європу "на край прірви".

Таку думку висловив в ефірі ObozTV військовий дипломат Петро Гаращук. За його словами, вихід РФ з договору – "потужний удар по системі європейської і світової безпеки".

"Я сам був причетний, як колишній начальник розвідки 3-ї армії, до бойових документів. Я бачив на власні очі, що може трапитися з цією чудовою Європою і світом взагалі, якщо будуть подальші кроки щодо розміщення ракет з ядерними боєголовками, які були раніше. Справа в тому, що Європа могла в 1987 році за лічені хвилини – від 4 до 7,5 хвилин – бути перетворена на Сахару, жодної живої людини б не залишилося", – підкреслив Гаращук.

"Це не просто оцінка, а заклик до людей – до політиків, дипломатів, науковців, до ЗМІ – шановні, ми знаходимося на краю прірви! Ми повинні вжити будь-які заходи, щоб нашим нащадкам, нашим дітям і онукам залишити прекрасний світ, прекрасну Європу", – заявив військовий дипломат.

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За його словами, припинення Росією ДРСМД стало другим потужним ударом по світовій безпеці після 2014 року, коли Кремль розірвав Будапештський меморандум і розв'язав війну на сході України.

"Керівники держав, яких обирає європейська спільнота, повинні бити на сполох, зупинити це нахабство. Дві сторони, Росія і США, мають технології, наукові потужності з розробки і розміщення таких ракет. Ядерна кнопка буде в Москві і Вашингтоні, тому Європа потрапляє під приціл", – зазначив Гаращук.

"Путін і Трамп під егідою ООН, Ради безпеки, ради Росія-НАТО, повинні сідати за стіл і домовлятися. Перше питання – не по Сирії, не по Північній Кореї, а європейська і світова безпека. Не просто гасла, а конкретні справи, як колись зробили Рейган і Горбачов", – додав він.

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"Європа на краю прірви": в Україні забили на сполох через Путіна

offshoreview.eu

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійська воєнна загрозаЗагроза Третьої світової війни
Особи
Петро ГаращукВолодимир Путін
Місце
Росія
Теги
ядерна зброяракети
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Пусть европейцы задают подобные вопросы США! Американцы первыми вышли из договора. Россия лишь предприняла ответные шаги
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Mega Death
Mega Death
Идиот))) Судьба Европы меньше всего волнует Трампа и Путина. Я понимаю , что этот лох переживает, что его детям негде батрачить будет)))
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Mega Death, особенно Трампа, они привыкли отсиживаться за океаном, пока в Европе себя ослабляли и разрушали.
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Пигин Макс
Пигин Макс
"США приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля." -------------- "Федеральный закон от 03.07.2019 № 156-ФЗ "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности" -------------------------------------------------------- Разумеется Путин виноват, ну а кто же ещё?
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Пигин Макс, местным украинцам это не докажешь. Они не умеют читать проверять информацию.
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