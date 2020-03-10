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10 березня • оновлено в 15:22
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Європа може стати пустелею? Синоптики дали страхітливий прогноз до 2100 року

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Через постійне збільшення екстремальних погодних і кліматичних явищ на всьому континенті, Європі загрожує зневоднення, що призведе до занепаду такої галузі, як сільське господарство.

Такі зміни зокрема зачеплять і Україну. Про це повідомляє Euronews, приводячи прогноз експерта з питань впливу зміни клімату та адаптації в Європейському агентстві з навколишнього середовища Блажа Курніка.

За його совами, вартість сільськогосподарських угідь у деяких регіонах на півдні Європи знизиться більш ніж на 80 відсотків до 2100 року, що може привести до повної занедбаності сільськогосподарських земель.

До 2100 року Європа може перетворитися на пустелю – синоптики

До 2100 року Європа може перетворитися на пустелю – синоптики

Передбачається, що найбільше від таких змін клімату постраждають регіони Середземномор'я і південно-східної Європи.

"В основному через зменшення кількості опадів і підвищення температури, що призведе до триваліших інтенсивніших засух, а також дефіциту води", – стверджує Курнік.

Прогнозована зміна середньодобової температури взимку та влітку в кінці століття (2071-2100) порівняно з кліматом сучасності (1981-2010 рр.)

Прогнозована зміна середньодобової температури взимку та влітку в кінці століття (2071-2100) порівняно з кліматом сучасності (1981-2010 рр.)

euronews.com

Хоча згідно зі звітом Європейського агентства з навколишнього середовища (ЄАНС), у Центральній і Східній Європі сильні дощі, що впливають на урожай і наповнення сільськогосподарських земель, можуть збільшитися на 35%. За останні 40 років підвищення температури дозволяло посівам розширюватися на північ. Тому деякі фахівці стверджують, що зсув продовжуватиметься, і врожайність може зрости.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в результаті глобального потепління морозні й сніжні зими стануть рідкістю, а в південних регіонах температура перестане опускатися нижче нуля.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Глобальне потепління
Місце
Україна
Теги
посуха сільське господарство клімат потепління
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