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Єврокомісія отримала нового главу: хто зайняв високу посаду

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Європарламент у вівторок, 16 липня, підтримав кандидатуру міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляйен на пост нового голови Єврокомісії.

Цю посаду політик буде займати наступні п'ять років, повідомляє Deutsche Welle.

Для затвердження кандидатури було необхідно 374 голоси, а під час голосування її підтримали 383 депутати, повідомив глава Європарламенту Давид Сассолі. Проти виступили 327, утрималися – 22.

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Відзначимо, фон дер Ляйен змінила Жан-Клода Юнкера, який стояв на чолі головного виконавчого органу влади ЄС із 1 листопада 2014 року. Міністр оборони займе свій новий пост 1 листопада поточного року.

Нагадаємо, На саміті ЄС у Брюсселі 2 липня за кандидатуру Ляйен проголосували 27 учасників саміту – всі, крім канцлера ФРН Ангели Меркель. Остання утрималася, оскільки Ляйен не знайшла підтримки німецьких соціал-демократів, коаліційного партнера партії Меркель.

Головним суперником німецького політика був голландський соціал-демократ Франс Тіммерманс. Однак проти його кандидатури виступали Італія і країни Вишеградської групи: Польща, Угорщина, Словаччина і Чехія.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Die Welt

Відомо, що фон дер Ляйен народилася в Брюсселі. У 2013 році вона стала першою жінкою-міністром оборони Німеччини й протягом декількох років залишалася близькою соратницею Меркель.

Фон дер Ляйен носій французької та німецької мов, вона має семеро дітей. Жінка прийшла в політику в 43 роки і відтоді перебуває в консервативній християнсько-демократичної партії (ХДС/ХСС), яку до недавнього часу очолювала Меркель.

У 2015 році вона була звинувачена – і пізніше виправдана – в плагіаті у своїй докторській дисертації.

Фон дер Ляйен у різний час досить категорично висловлювалася про Росію.

"Європі слід вести діалог із Росією з позиції сили", "Кремль не прощає слабостей", "Путін давно перестав бути нашим партнером", "Америка роками закликає нас витрачати більше на НАТО. Ці заклики справедливі. Російська агресія в Україні змусила нас змінити своє ставлення", – наводить цитати міністра RT в Telegram.

Як писав OBOZREVATEL, 26 травня громадяни 21 країн Євросоюзу проголосували на виборах до Європарламенту. На першому місці за результатами голосування опинилася "Європейська народна партія".

Найбільше втратили європейські народники і соціалісти, а більше всіх додали – радикальні антиєвропейські сили (євроскептики).

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Теги
Європарламент Європейська Комісія політика
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Худощавая, Путину кажется мало!
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Kom AV
Kom AV
Похоже Обозреватель не знает чем отличилась мать семи детей в бундесвере, не знает как реагировать. Наиболее яркое её распоряжение, это создание детских садов при казармах, ну и конечно увеличение квот для женщин в ударных частях. Самое главное оговаривалось, что военнослужащим у которых есть малолетние дети должны иметь возможность проводить с ними не менее 3-х часов во время рабочего времени. Не шучу, она откровенно считает что военнослужищие не служащие родине по зову внутреннего долга, а работают на не её военными по коммерческому контракту, особенно если они любящие матери. Интересно, какую политику она будет проводить на новом посту.
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Kom AV,этож xoxлы)))
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