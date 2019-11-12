"Врятували мені життя": експрезидент Болівії втік до Мексики. Перші кадри

Колишній президент Болівії Ево Моралес, який утік із країни, прилетів у столицю Мексики Мехіко, де йому надали політичний притулок.

Про це у вівторок, 12 листопада, повідомляє Reuters (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Після прибуття в Мехіко Моралес заявив, що це рішення врятувало йому життя. Він також запевнив, що має намір займатися політикою доти, поки він живий, і це не зміниться через події, які відбулися в його країні.

Моралес отримав притулок у Мексиці Фото: Luis Cortes/Reuters

"Рішення президента Мексики врятувало мені життя": Екс-президент Болівії Ево Моралес дістався до Мехіко pic.twitter.com/2qD6s70mK9 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) November 12, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Моралес подав у відставку після 14 років правління. Політик зробив це на тлі протестів у країні, щоб уникнути громадянської війни. Слідом за главою Болівії зі своєї посади також пішов віцепрезидент Альваро Гарсія Лінера.

Паралельно про свої відставки заявили кілька міністрів, глава митної служби. Вирішили здати свої мандати і кілька відомих сенаторів.

Глава болівійського виборчкому, яка замішана в скандалі на президентських виборах у країні, також покинула Болівію і пішла з посади.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!