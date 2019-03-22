Президента Росії Володимира Путіна не запросили до Польщі на пам'ятні заходи, присвячені 80-річчю початку Другої світової війни.

Я не думаю, що він став ізгоєм. Тому що, допоки Росія є ядерною державою такого розміру і з таким економічним потенціалом, навіть, незважаючи на те, що цей потенціал значно менше, ніж економічний потенціал Сполучених Штатів, або спільний потенціал союзників по НАТО, або навіть потенціал найбільших держав Західної Європи, без США, не кажучи вже про Китай або Японію – проте, Росія – країна такого розміру, має такі арсеналами ядерної зброї, що робити її лідера ізгоєм жоден реально мислячий політик собі не дозволить.

Це вам не Кім Чен Ин, у якого одна ракета, і чи то є ядерна боєголовка, то чи розробляється.

На жаль, Росія – це інший рівень потенційної загрози міжнародній безпеці. І враховуючи, до якого безумства часом доходять у своїх публічних діях і заявах російські лідери, звичайно ж, не можна бути впевненим, що їх кудись не занесе.

Тому з ними розмовлятимуть, як розмовляють з хворими людьми або з людьми, у яких є схильність до насильства і жорстокості. Як іноді люди змушені розмовляти з дворовим хуліганом, знаючи, що у нього за пазухою є або ніж, або, не дай бог, вогнепальна зброя, і цю людину не можна спровокувати бог знає на що. Яка являє собою потенційну загрозу для твого життя, для життя твоїх рідних і близьких, для твоєї безпеки.

Далі буде ось так. Коли йому неохоче подають руку на всяких зустрічах Двадцяток і якихось інших заходах. А коли можна не запросити, ось тоді не будуть запрошувати.

На сумну дату 80-річчя початку Другої світової війни, в розв'язанні якої Радянський союз і Йосип Віссаріонович Сталін особисто, яким так зараз пишаються в Москві, брали активну участь, можна не запросити. Тому що ясно, що Путін туди не каятися приїде.

Якби в Польщі і в інших країнах, які братимуть участь в цих скорботних урочистостях, розуміли б, що російський президент з'явиться там, щоб висловити співчуття про пакт Молотова-Ріббентропа, про те, що Радянський союз взяв участь в розділі Польщі і все таке інше – так, напевно, його б покликали. Але розуміючи, що Путін такий, яким він є – брязкає зброєю, говорить, що все в нашій історії було правильним, а його прихильники кажуть: "Якщо треба, ще раз дійдемо до Берліна, а вже Польщу точно з лиця землі зітремо" - такого Путіна, ясна річ, кликати не будуть.

Але, на жаль, це факультативна історія.

На зустрічі Двадцятки його поки що зватимуть, а секторальні санкції проти російської економіки не вводитимуть. Від SWIFT відключати не будуть. Провокувати збройні сили Росії в районі чорноморсько-азовського басейну якимись демаршами, про які йшла мова на Мюнхенській конференції з безпеки про спільний похід кораблів НАТО Керченською протокою – цього теж не буде. Ну, тому що бояться, що, якщо не Путін, то який-небудь його божевільний генерал візьме і натисне на кнопку.

Колись на зорі своєї політичної кар'єри Володимир Путін розповів історію про щура, якого вони з такими ж пітерськими хлопцями-хуліганами, як і він сам, загнали в кут і дивувалися, що загнаний в кут щур стає небезпечним звіром.

Зараз з путінським режимом світ змушений вибудовувати відносини як з загнаним в кут щуром. Не можна ризикувати.

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