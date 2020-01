Никакой мировой войны из-за ликвидации иранского террориста генерала Сулеймани не случится. Все, что будет, — будет продолжаться гибридная война, которую иранцы и так ведут. Иранцы будут по-прежнему обстреливать допотопными ракетами пустыню и постить фейковые видео о том, как эти ракеты поразили Большого Сатану — врага Аллаха и пр., и пр., и пр., — все до боли знакомо, вплоть до сбитого самолета, увы, - пишет Юлия Латынина для "Новой газеты".

Вообще, если вы думаете, что гибридную войну в ее нынешнем виде изобрел Кремль, вы заблуждаетесь. Ее изобрел Иран. Московские политики — только ученики иранских аятолл.

В чем суть гибридной войны, которую Иран ведет на Ближнем Востоке?

Иран — нищее государство с разваленной экономикой, добирает себе величие путем прокси-войн и пиара и создает по всему Ближнему Востоку шиитские ополчения. Их цель — получить власть во всех странах, где много шиитов, — то есть в Ираке, Сирии и Ливане. И, создав с обеих сторон Израиля шиитские вооруженные анклавы, Иран хочет стереть Израиль с лица земли.

Архитектором, зодчим, и харизматичным исполнителем этого плана и был генерал Сулеймани, глава "Кудс" — подразделения Корпуса Стражей Исламской Революции, которое является иранской "ЧВК Вангера".

Иранский генерал Касем Сулеймани

Кудс подчинялся Сулеймани, а Сулеймани подчинялся непосредственно аятолле Хаменеи. Хаменеи 80 лет, и он давно живет в божественной реальности — чего стоит одно только решение Хаменеи во время последних протестов. "Сделайте все, что угодно, чтобы их остановить", — якобы потребовал аятолла, и, согласно Reuters, было убито 1500 человек. Людей расстреливали с вертолета и топили в водохранилищах.

КСИР в иранской экономике занимает ту же нишу, что янычары занимали в Оттоманской Порте, а ФСБ сейчас в России.

В России есть такое понятие — "бассейн". Бассейн — это параллельный бюджет, который наполняется откатами и идет якобы на разные важные гибридные операции (подмену мочи в банках, солсберецкого "Новичка" и пр.). На самом деле бассейн, конечно, в первую очередь разворовывается.

Ровно то же самое происходит с КСИР.

Чтобы вы понимали размер коррупции, приведу только один пример.

8 мая 2004 в Тегеране открыли новый аэропорт имени имама Хомейни. Через несколько часов после начала его работы КСИР взял аэропорт штурмом и закрыл — якобы потому, что им управляли коварные иностранцы, — а в реальности из-за нарушенных бизнес-интересов. Кстати, у самого КСИР в этот момент функционировал целый нелегальный аэропорт в Карадже, через который ввозилось и вывозилось что угодно без контроля государства. Один из иранских парламентариев оценил объем черного рынка, контролируемого КСИР, в 12 млрд долларов в год. При этом черный рынок — это мелочь. КСИР контролирует все, "стратегические индустрии и коммерческие сервисы, начиная от строительства дамб и трубопроводов до изготовления автомобилей и лазерной хирургии глаза", — я цитирую доклад RAND "The Rise of the Pasdaran".

Вся эта бизнес-активность сопровождается пятиминутками ненависти и грандиозными реляциями о постоянных иранских победах над Большим Сатаной (Киселев с его "ядерным пеплом" отдыхает), а также созданием и вооружением шиитских ополчений в Сирии и Ираке, поставками оружия хуситам, поддержкой "Хезболлы", ХАМАС и пр.

Это классический джентльменский набор стран коррумпированной паранойи или параноидальной коррупции.

У них у всех существует "бассейн" для борьбы с Мировым Сатаной, и всегда на один доллар, потраченный на борьбу с Сатаной, приходится как минимум второй, потраченный на золотые унитазы.

Проистекающую от этого экономическую катастрофу страна компенсирует за счет международного хулиганства и шантажирует приличные страны со словами: "Потрафь мне, а то сделаю гадость".

Тактика Ирана возымела неожиданный успех, когда президентом США стал Барак Обама, который разделял главное убеждение всех американских левых. Он полагал, что всякий раз, когда какая-нибудь страна-изгой ненавидит США, то проблема связана с США, и решить ее можно, извинившись перед страной-изгоем (в этом смысле левые комментаторы и иранские аятоллы совершенно едины во взглядах: и те и другие думают, что корень всех зол — США).

Президент Обама заключил с Ираном сделку, разблокировал его замороженные счета и отправил двумя самолетами в Иран 1,7 млрд долларов наличными, которые, надо думать, генералу Сулеймани очень пригодились.

В Белом Доме Обама принял ставленника Сулеймани — иракского шиитского премьер Нури аль-Малики. По возвращении в Ирак аль-Малики, точно просчитавший слабость Обамы, немедленно развернул кампанию террора против иракских суннитов, которая, собственно, и толкнула их в объятия запрещенного в России ИГИЛа. Одним из полевых командиров Сулеймани, отправленных им к Обаме в свите аль-Малики, был Хади-аль Амири, который и руководил непосредственно попыткой штурма американского посольства.

При Трампе сделка с Ираном, которая должна была убрать Иран с первых полос газет во время президентства Обамы и обеспечить ему взамен гегемонию на Ближнем Востоке, была разорвана. После этого гибридная война иранцев против Большого Сатаны вступила в новую фазу.

Они взрывали танкеры в Оманском заливе и говорили: "Это не мы". Они взорвали два НПЗ в Саудовской Аравии и сказали: "Это не мы".

Трамп, не желая вляпываться в Ближний Восток, не реагировал ни на танкеры, ни на НПЗ. Не реагировал он, даже когда иранцы сбили американский дрон в нейтральных водах (131 млн долларов, между прочим).

Однако 27 декабря Сулеймани перешел красную черту. В этот день подведомственная ему "Катиб Хезболла" обстреляла американскую базу возле Киркука и убила американского гражданина, переводчика Навреза Валида Хамида. В ответ американцы разнесли несколько баз группировки, убили 25 человек и 51 ранили.

На этом обмен любезностями можно было завершить, но, судя по всему, Сулеймани и его единственный начальник неправильно поняли сигнал. Они решили, что Трамп наконец готов ввязаться в конфронтацию на их условиях: то есть играть в бесконечную гибридную войну, в ходе которой каждый ответный удар Трампа иранское телевидение и CNN будут описывать как чудовищную провокацию, а каждый теракт со стороны Ирана — как закономерную реакцию оскорбленного народа.

В рамках этой-то стратегии через два дня после удара американцев Сулеймани попытался организовать штурм американского посольства силами возмущенного народа. Возмущенным народом (см. выше) командовал аль-Амири.

Увы, на беду Сулеймани, Трамп не стал ввязываться в гибридную войну, а вместо того отдал приказ о ликвидации самого Сулеймани.

Взорванный в результате атаки американского дрона автомобиль кортежа, в котором ехал иранский генерал Касем Сулеймани

Если не считать совсем уже клинических случаев (вроде актрисы Роуз Макгован, которая заявила иранцам, что бедные американцы являются "заложниками террористического правительства"), то большинство левого истеблишмента немедленно обвинило Трампа в том, что он ни много ни мало развязал Третью мировую войну.

ТВ наперебой показывало толпы, скандирующие "Смерть Америке!" (зрители не все были в курсе, что "Смерть Америке!" в Иране кричат с 1979-го года каждый день), и комментаторы состязались между собой, придумывая ужасы, которые теперь обрушит на мир Иран.

В самом деле — если Иран, когда ему не отвечали, взрывал танкеры и НПЗ, что же он сделает сейчас, когда ему ответили?

Ответ оказался — чижика съел.

Громко поклявшись отомстить Большому Сатане, иранцы запустили по американским авиабазам 15 устаревших ракет, из которых четыре упали в пустыне, а остальные не причинили никакого вреда. После этого они сообщили по иранскому телевидению о 80 трупах, выставили в качестве подтверждения ракетного удара несколько фейковых видео и заявили, что мученик отомщен.

Кроме этого, неизвестные взломали твиттер журналиста "Хаарец" и сообщили от его имени уже о 200 трупах американцев, а также взломали твиттер новостного агентства Кувейта и опять-таки сообщили в нем, что американцы срочно в панике покидают Ирак.

Все эти реляции Ирана о собственных победах привели его же собственные силы ПВО в такое возбужденное состояние, что в ожидании неминуемого возмездия иранские ПВОшники сбили украинский самолет.

Это — классический модус операнди гибридного хулигана.

Надо понимать, что гибридная война, которую так любят страны-изгои, в корне отличается от настоящей войны, прежде всего, тем, что гибридная война — это удел слабых, коррумпированных и фанатичных режимов, у которых нет ни сильной экономики, ни ресурсов для ведения настоящей войны, и их международное хулиганство, даже несмотря на все его трагичные последствия, — это прежде всего способ самоутвердиться и обратить на себя внимание.

Если нормальная страна уступает такому режиму, каждую уступку он принимает за слабость. Если ему не отвечают, он поднимает эскалацию на новый уровень, добиваясь, чтобы ему ответили и чтобы он мог сказать по телевизору своим подданным: "Меня опять обидели".

И, напротив, если этому режиму наносят сокрушительный удар, он немедленно съедает чижика. Зачем? Всегда же вместо ответного удара можно обстрелять пустыню и запостить в телевизоре фейк о 80 убитых военных. Это же гибридная война. Она не ведется с целью победить. Она ведется с целью сохранить власть и освоить бабло, а в могиле осваивать бабло затруднительно.

За примером далеко ходить не надо. Вспомним, как красиво показывались в послании Федеральному собранию мультики ракет, падающих на Флориду.

А что сделал Кремль, когда под Дейр-аз-Зором американские войска убили 200 вагнеровцев? Он сказал: "Их там не было".

