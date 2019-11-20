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20 листопада • оновлено в 11:47
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Естонія зажадала в Росії свої території: Москва зухвало огризнулася

2.6т
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Член комітету Держдуми з міжнародних справ Антон Морозов назвав безперспективними вимоги Естонії повернути країні анексовані Росією території.

Про це повідомляє "РИА ФАН". Він додав, що естонський депутат навіює жах на громадян, "створюючи монстра з Російської Федерації".

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"Ця історія довгогральна, тому що протягом багатьох років ці спірні території належали то Росії, то Естонії, але потім все вляглося, і на цих землях виросло не одне покоління росіян. Повертатися до цього питання, мені здається, неконструктивно. Та й не буде реакції Росії на цей випад спікера естонського парламенту", – заявив Морозов.

Зі свого боку член Ради Федерації Олег Морозов заявив, що Естонії варто припинити "гратися" з територіальним питанням, тому що може виявитися так, що це вона заборгувала Росії якісь землі.

Естонія зажадала в Росії свої території: Москва зухвало огризнулася

РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше партія "Справжні фіни" запропонувала Фінляндії офіційно вимагати в Росії повернення територій, які були передані їй після Другої світової війни.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
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Редакторам обоза за заголовки доплачивают что ли?
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