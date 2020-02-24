"За Естонію!" Друзі України відсвяткували день незалежності смолоскипною ходою: вражаючий фоторепортаж

У Талліні ввечері в понеділок, 24 лютого, відбулася багатотисячна хода зі смолоскипами "За Естонію!", присвячена 102-й річниці незалежності республіки, яка потужно підтримує Україну на міжнародній арені.

Фото і відео вражаючого дійства опублікували місцеві ЗМІ: Delfi, ERR, Postimees (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Хода почалася на площі Свободи в центрі міста. Тисячі молодих людей пройшли вулицями Старого міста і повернулися на головну площу столиці.

ERR

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ERR

Естонці яскраво підтримали спікера парламенту, члена Консервативної народної партії Генна Пиллуааса, показавши його портрети з написом "Ти не один!"

ERR

ERR

Delfi

Відзначимо, саме Пиллуаас неодноразово виступав з вимогами до Росії повернути довоєнні території, що відійшли після входження Естонії до складу СРСР до РФ. Він критикував політику Кремля і прямо заявляв, що президент Володимир Путін "не вічний".

Postimees

ERR

Після ходи відбувся концерт, який з короткою вступною промовою відкрив голова правлячої Консервативної народної партії, міністр внутрішніх справ Март Хельме. Він закликав лідерів республіки не боятися при досягненні своїх цілей. "Якщо вожді не сумніваються, то народ піде за ними", – заявив лідер партії.

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Хода в річницю незалежності республіки проводиться естонськими консерваторами і молодіжною організацією партії вже всьоме. З кожним роком на головну площу виходить все більше однодумців.

Postimees

Postimees

Postimees

Postimees

Postimees

Postimees

Postimees

Postimees

Postimees

Postimees

Postimees

Postimees

Postimees

Postimees

Postimees

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник Естонії Свен Юргенсон на засіданні Радбезу ООН 18 лютого закликав агресора піти з України, підкресливши, що РФ є загрозою для всього світу.

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