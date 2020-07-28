Естонія почала зміцнювати кордон із Росією. Фото

Естонія почала будівельні роботи зі зміцнення кордону з Росією. Інфраструктура буде облаштовані на найскладнішій ділянці в 23,5 кілометра.

Завершити перший етап облаштування кордону планують за три роки. Про це повідомляє Delfi (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що на зазначеній ділянці, починаючи від місця перетину естонсько-латвійсько-російського кордону до прикордонного пункту Лухамаа, облаштують патрульні та під'їзні дороги, огорожі, системи моніторингу.

Естонія зміцнює кордон із Росією (delfi.ee)

Глава відділу прикордонної охорони департаменту естонської поліції Егерт Беличев заявив, що поки тільки одна десята частина зі 136 кілометрів кордону забезпечена спеціальним обладнанням, велику ж частину щоденної роботи з його охорони виконують піші патрулі. Однак, підкреслив він, "людське око не може стежити за кожним метром".

Естонія зміцнює кордон із Росією (delfi.ee)

"Реальний початок будівництва кордону – це важливий проміжний фініш, після якого для Естонії буде створено помітний і краще захищений кордон", – зі свого боку додав міністр внутрішніх справ країни Март Хельме.

Естонія зміцнює кордон із Росією (delfi.ee)

Підтвердили початок робіт також у компанії GRK Infra, яка займатиметься будівництвом. Там повідомили, що першим кроком буде створення під'їзної дороги.

Естонія зміцнює кордон із Росією (delfi.ee)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Естонії домовилися про початок робіт із облаштування кордону з Росією, на одному з етапів якого передбачено зведення паркану заввишки 2,5 метра.