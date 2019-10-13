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13 жовтня • оновлено в 10:15
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Есмінець США увірвався в Чорне море для військової операції. Фото

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У Чорне море через Дарданелли і Босфор в рамках планової операції увійшов ракетний есмінець США DDG78 Porter.

Про це повідомляє пресслужба військово-морських сил США. Минулого разу Porter стояв в одеському порту з 8 по 11 і з 14 по 18 липня.

Американський ракетний есмінець "Портер"

Американський ракетний есмінець "Портер"

dumskaya.net

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За словами командуючою шостим флотом США віце-адмірала Лізи Франкетті, візит есмінця став сьомим в цьому році для кораблів ВМС США. Присутність есмінця демонструє прихильність Вашингтона до свободи судноплавства союзникам і партнерам по НАТО в регіоні, зазначили у відомстві.

Основне озброєння есмінця – 90 ракетних пускових установок, в яких можуть знаходитися зенітні і протичовнові ракети, а також крилаті ракети "Томагавк". Управління озброєнням корабля здійснює система "Іджіс", відзначає видання "Думська".

У 2013 році корабель був модернізований, тепер він здатний нести ракети SM-3, призначені для боротьби з балістичними ракетами і супутниками на навколоземній орбіті. Есмінець названий на честь американської династії морських офіцерів, зокрема коммандера (капітан другого рангу) Девіда Портера і його сина, адмірала Девіда Діксона Портера.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що Росія влаштувала Україні нову блокаду в Чорному морі.

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Місце
Україна Одеса
Тег
Чорне море
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Я так и понял из заголовка обсоса: так для какой операции приползло туда это корыто? Может это наследник супер мега корыта "Дональд Кук" Приполз обоссать штаны, насерить в шаровары и мужественно свалить?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Уж ворвался, так ворвался))))))))))))))
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Янковський Юрій
Янковський Юрій
Заголовок супер! Вспомнил Брежнева, СССР...
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