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23 квітня • оновлено в 10:30
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ЄС закликали змінити політику щодо України: заговорили про членство

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Глава Будинку Габсбургів, президент Пан'європейського руху Австрії Карл Габсбург-Лотаринзький заявив, що Європейському союзу потрібно змінити стратегію щодо України, передбачивши перспективу членства.

Своєю позицією він поділився в інтерв'ю "Укрінформу", коментуючи питання про те, чи будуть коронакризові наслідки для євроінтеграційних перспектив України.

"Україна зараз відноситься до Європейської політики сусідства, яка не передбачає перспективи членства. Ось чому ми в Пан'європейському союзі чітко заявляємо, що потрібна нова політика щодо України, яка передбачає перспективу приєднання. Мета тут очевидна, але шлях все ще важкий", – сказав фон Габсбург.

Карл фон Габсбург

Карл фон Габсбург

Гордон

За його словами, в цілому ЄС в питанні розширення "продемонстрував свою дієздатність, хоча і з певним зволіканням".

"Переговори про приєднання поки повинні початися з Албанією і з Північної Македонією. І це добре. Країни Південно-Східної Європи однозначно належать до Європи", – додав він.

ЄС закликали змінити політику щодо України: заговорили про членство

ЄС закликали змінити політику щодо України: заговорили про членство

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Європейський парламент підготував звіт про "Східне партнерство", в якому хоче знову засудити агресію Росії і підтвердити підтримку вступу України в ЄС в майбутньому.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
євроінтеграція
Місце
Україна
Тег
Європейський Союз
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Хороша морковка! Прелесть! Сочная, сладкая, так и хряпнул бы её хрюканчик своими гнилыми зубками! Только она почему-то все время на расстоянии, большем, чем длина поводка
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