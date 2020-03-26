ЄС розпадеться, а США і Китай будуть воювати. Це прогноз найгіршого сценарію наслідків пандемії коронавіруса від Гідеона Рахмана, журналіста Financial Times, одного з найвпливовіших у світі оглядачів міжнародної політики. Пан Рахман, прихильник членства Британії в ЄС, одним з перших передбачив Брексіт за місяці до того, як британці зробили свій вибір в червні 2016. Через 3 місяці, я почав своє навчання на першому курсі в Лондонському Королівському Коледжі та першою лекцією після занять яку я відвідав була лекція Гідеона Рахмана. Тоді, він говорив про те, що небажання йти на поступки з боку як Китаю, так і США може привести до конфлікту. А в перспективі, США приречені на втрату абсолютної гегемонії через швидкий розвиток іншого глобального гравця, Китаю. Він також спрогнозував кінець епохи глобалізації та початок ери конфліктів між супердержавами.

Я є прихильником створення Міжмор'я (союзу держав Центральної та Східної Європи, включно з Україною), тому не вважаю зворотну трансформацію ЄС в союз держав Західної Європи, як це було до кінця 90-х, чимось негативним. Навпаки, це вирішило б багато проблем. Але, повний, хаотичний розпад ЄС в наслідок тотальної перемоги націоналізму над глобалізмом на міжнародному рівні, може повернути Європу і світ в 1914 або 1939 рік, зануривши цілі континенти в криваві війни, включаючи найжахливішу - між США і Китаєм. Як і чому це може статися? Ось стаття Гідеона Рахмана від 23 березня (Financial Times) під назвою "Націоналізм є побічним ефектом пандемії коронавіруса.":

Кордони тепер повертаються з подвійною силою, викликаної пандемієй коронавіруса.

Коли пандемія пройде, найзначніші бар'єри для подорожей будуть зняті. Але навряд чи відбудеться повне відновлення глобалізованого світу, яким він був до спалаху Covid-19. Націоналізм повертається, чому сприяє ця екстраординарна криза.

Для цього є три основні причини. По-перше, пандемія демонструє, що під час надзвичайних ситуацій люди повертаються до націоналізму, який володіє фінансовими, організаційними і емоційними можливостями, яких немає у глобальних інститутів. По-друге, хвороба виявляє крихкість глобальних ланцюжків постачань (торгівлі - ред.). Важко повірити, що великі розвинені країни будуть і надалі миритися з ситуацією, в якій їм доводиться імпортувати більшу частину життєво важливих товарів медичного призначення. І по-третє, пандемія підсилює політичні тенденції, які вже були сильні до того, як стався спалах, - зокрема, попит на посилення протекціонізму (підтримку внутрішнього виробника - ред.), локалізацію виробництва і посилення прикордонного контролю.

У поточній ситуації посилення прикордонного контролю на деякий час має сенс. І якщо це повернення до націоналізму утримується в певних рамках, це не є погано. Це просто свого роду політична корекція курсу, яка має місце бути в демократичних державах, у відповідь на події і на зміну суспільних настроїв. Але небезпека полягає в тому, що відродження націоналізму скотиться до неконтрольованого націоналізму, що призведе до спаду в світовій торгівлі і майже відмови від міжнародного співробітництва. Найгірший сценарій включають розпад ЄС і розрив відносин між США і Китаєм, що, ймовірно, може привести до війни.

Повернення до націоналізму було особливо вражаючим в Європі, тому що ЄС, по ідеї, повинен бути організацією, яка пішла далі всіх від ідей націоналізму. Коли канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила з надзвичайним зверненням до нації, вона жодного разу не згадала ЄС. Прикордонний контроль, який просто зник, наприклад, між Францією і Німеччиною, був раптово відновлений. Фінансова допомога для бізнесу та безробітних в основному надходить з європейських країн, а не з ЄС. Видатні політики в Польщі, Італії та Іспанії розкритикували ЄС за нездатність виконати свою обіцянку про солідарність.

З огляду на різні розміри бюджетів ЄС і європейських країн, неминуче, що уряди візьмуть на себе більшу частину витрат, оскільки вони щосили намагаються запобігти економічній депресії. В найближчі дні ЄС спробує погодити великі загальноєвропейські фіскальні заходи (державні витрати - ред.). Але в міру того, як криза посилюється, а фінансових і медичних ресурсів стає все менше, тиск на європейську солідарність буде рости.

Антагонізми між США і Китаєм, що виникли в результаті пандемії, є більш помітними. Рішення Дональда Трампа позначити Covid-19 як "китайський вірус" типово для зухвалого, який ухиляється від звинувачень, політичного стилю 45-го президента США. Але це також реакція на спроби китайських чиновників позначити, що цей вірус, можливо, виник в Америці. Білл Бішоп, досвідчений політичний оглядач, нещодавно прокоментував: "Я не можу пригадати більш небезпечний період у відносинах США і Китаю за останні 40 років".

Пандемія також зміцнює вплив тих в адміністрації Трампа, які давно хотіли демонтувати міжнародні ланцюжки поставок і повернути виробництво в США. Пітер Наварро, найзапекліший протекціоніст в Білому домі, стверджує, що вірус демонструє, що "в глобальній надзвичайній ситуації у сфері охорони здоров'я, США одні". Безумовно, вірно, що ситуація, при якій 97% всіх антибіотиків в Америці імпортуються з Китаю, навряд чи знову буде прийнятною.

Подібні міркування виходять далеко за рамки питання про ліки і складні американо-китайські відносини. Всього кілька тижнів тому британський урядовий радник міг припустити (в контексті Брексіт), що у Великобританії немає реальної необхідності виробляти їжу. Але коли цілі нації, а також окремі люди, змушені практикувати самоізоляцію (через пандемію - ред.), ніхто зараз не може з легкістю припустити, що предмети першої необхідності завжди можна буде імпортувати з-за кордону.

Поштовх проти глобалізації, як відповідь на наслідки пандемії, буде спочатку здійснюватися протекціоністами і яструбами національної безпеки. Але він буде набирати силу, оскільки він зливається з іншими політичними рухами, які набирали силу перш, ніж будь-хто почув про Covid-19. Зліва (соціалісти - ред.), рух за охорону навколишнього середовища вже зганьбив повітряні перевезення і вимагав, щоб локалізація виштовхнула глобалізацію. Справа (консерватори - ред.), вимога будувати стіни, щоб не пускати біженців і нелегальних іммігрантів, ставала все голосніше.

Незважаючи на те що політичний вітер буде, ймовірно, супроводжувати антиглобалістів після пандемії, у них фактично немає кращих рішень. Навпаки, пандемія є типовою глобальною проблемою, яка в кінцевому підсумку вимагає певної форми міжнародного управління. Пожвавити світову економіку також буде набагато складніше, якщо країни підуть в сторону протекціонізму.

На національному рівні, ніхто не схвалює накопичувачів, які розбирають до останнього рулони туалетного паперу і пляшки молока з полиць супермаркетів. А що відбудеться, коли цілі країни будуть поводитися так? Ми можемо незабаром дізнатися.

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