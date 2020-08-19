ЄС офіційно не визнав вибори в Білорусі і попросить Лукашенка піти

Голова Європейської ради Шарль Мішель, заявив, що ЄС не визнає результати виборів в Білорусі.

Європейський Союз не визнає результати виборів президента Білорусі, оскільки вважає їх ані чесними, ані справедливими.

Про це, як повідомило Громадське, заявили голова Європейської ради Шарль Мішель і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу 19 серпня. У Брюсселі завершився надзвичайний саміт щодо ситуації в Білорусі.

"Ми вражені сміливістю білоруського народу. Десять днів поспіль після виборів білоруси виходять на вулиці. Вимагають звільнення незаконно утримуваних, покарання для тих, хто здійснює насильство, свободи слова і вирази і вільних і чесних виборів", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Європейський Союз найближчим часом планує скласти перелік людей, які відповідальні за утиски, насильство і фальсифікації в Білорусі. В ЄС запевнили, що санкції не торкнуться простих білорусів.

Крім того, Європейський Союз готовий сприяти мирній передачі влади в Білорусі.

Також канцлерка ФРН Ангела Меркель, за інформацією DW, заявила, що голосування в Білорусі не було ні справедливим, ні вільним.

Вона зазначила, що немає ніяких сумнівів в масових порушеннях в ході виборів.

"Ми засуджуємо жорстоке насильство проти людей", – додала Меркель.

Канцлер підкреслила, що всі політв'язні повинні бути беззастережно звільнені. Крім того, необхідний національний діалог, на якому наполягає опозиція.

"Ми стоїмо на боці мирних демонстрантів", – резюмувала Меркель.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, глава Європейського парламенту Давид Сассолі закликав "без зволікання" посилити тиск шляхом санкцій на режим Олександра Лукашенка в Білорусі. З таким зверненням європейський чиновник виступив на віртуальному саміті ЄС щодо ситуації в Білорусі.

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