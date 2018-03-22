ЄС може вислати всіх російських дипломатів: Британія поставила мету

Уряд Великобританії має намір переконати владу європейських країн послідувати прикладу Лондона і вислати російських дипломатів.

Так, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей буде вимагати звинуватити Росію в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, передає "Лента.ру" з посиланням на Bloomberg.

На вечері з учасниками саміту Євросоюзу, який відбудеться увечері 22 березня, Мей має намір заявити, що "проблема Росії буде існувати роками".

За твердженням видання, Мей буде просувати думку, що Росія - це ворог, який представляє загрозу для всіх членів Євросоюзу, а не стратегічний партнер.

Як повідомляв "Обозреватель", прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія, швидше за все, стоїть за отруєнням російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля.

Раніше також були знайдені докази нахабної брехні офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, яка заявила, що Росія не має відношення до хімічної зброї , яким отруїли Скрипаля.