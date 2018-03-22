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ПолітикаЕкономіка

ЄС може вислати всіх російських дипломатів: Британія поставила мету

4.3тЧитати новину російською

Уряд Великобританії має намір переконати владу європейських країн послідувати прикладу Лондона і вислати російських дипломатів.

Так, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей буде вимагати звинуватити Росію в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, передає "Лента.ру" з посиланням на Bloomberg.

На вечері з учасниками саміту Євросоюзу, який відбудеться увечері 22 березня, Мей має намір заявити, що "проблема Росії буде існувати роками".

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За твердженням видання, Мей буде просувати думку, що Росія - це ворог, який представляє загрозу для всіх членів Євросоюзу, а не стратегічний партнер.

Як повідомляв "Обозреватель", прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія, швидше за все, стоїть за отруєнням російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля.

Раніше також були знайдені докази нахабної брехні офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, яка заявила, що Росія не має відношення до хімічної зброї , яким отруїли Скрипаля.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Санкції проти Росії
Особи
Сергій СкрипальТереза ​​Мей
Місце
Великобританія
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