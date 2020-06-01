ЄС готується до відкриття після карантину: як зміняться правила для туристів

Повна заборона для в’їзду туристів з-за меж Європейського союзу буде скасована 15 червня. Її замінять "покраїновими" обмеженнями.

Про це пише "Європейська правда". Так, громадяни відносно "чистих" держав отримають дозвіл для відпочинку на більшості європейських літніх курортів. Чи потрапить Україна у цей перелік, залежить від кількості хворих та від того, чи зможе Київ переконати європейців у чесності своєї статистики.

Нині Туреччина, Грузія та низка інших країн уже погодилися пускати українських туристів, незалежно від думки ЄС.

Так, 15 червня Франція, Німеччина, Австрія планують різко збільшити кількість авіаперельотів. Austrian Airlines відновить регулярні авіарейси, так само у повітря підніметься Brussels Airlines. Міжнародні авіалінії України також хочуть відновити польоти саме цього дня.

Також 15 червня має зникнути прикордонний контроль між великою кількістю шенгенських держав. А, до прикладу, Австрія скасує вимогу про тестування або двотижневий карантин для всіх приїжджих.

З 22 травня призначене ще одне зростання кількості рейсів, а вже згадані Austrian Airlines планують відновити рейси в Київ. З 1 липня, коли відкриються ще кілька країн, включно з Іспанією, авіакомпанії планують додатково збільшити кількість рейсів.

Втім, поїхати до Євросоюзу на відпочинок зможуть тільки мешканці "відносно здорових" країн. Водночас європейці вимагають від урядів повертати держави до нормального життя – повернення туристів стало однією з основних вимог бізнесу. А зі зменшенням кількості хворих цей тиск став непоборним.

Так, Іспанія днями оголосила, що з початку липня відкриє кордони для іноземців та скасує вимогу щодо 14-денного карантину для усіх приїжджих. Подібні зміни відбуваються і в Італії. Кордони країни, яка стала першим епіцентром епідемії в Європі, планують відкритися вже цього тижня.

Від 1 червня відновлять роботу музеї Ватикану, а в середу уряд відкриває всі аеропорти та знімає обмеження на поїздки між регіонами.

Португалія, яка має 1400 загиблих, вже зараз готова приймати гостей, хоча на відчутне збільшення кількості туристів розраховує лише від липня. Зараз у країні фіксують 10-15 смертей та 200-300 нових хворих на добу.

Франція не уточнює плани щодо іноземних туристів, але готується відкрити музеї наприкінці червня, а самим французам уряд рекомендує будувати плани на відпустку на липень-серпень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква спростував чутки, які з'явилися на фоні пандемії COVID-19, про те, що безвізовий режим для України з Євросоюзом нібито буде скасований.

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