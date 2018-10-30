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Ердоган пригрозив наступом на Сирію: що відомо

7.8тЧитати матеріал російською

Туреччина проведе масштабну операцію проти сил самооборони сирійських курдів на схід від Євфрату.

Як заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи перед парламентською фракцією правлячої партії "Справедливості та розвитку", початок наступу заплановано на найближчий час, передає Ahaber.

Турецький лідер пообіцяв очистити всю територію від курдів, додавши, що підготовка до операції вже закінчена.

"Ми не зупинимося, а знищимо терористичну групу на схід від Євфрату", — наголосив Ердоган.

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Він також зазначив, що турецькі війська можуть увійти до Сирії без попередження і продовжити свій наступ на курдів, який Туреччина вже здійснювала протягом двох років операціями "Щит Євфрату" і "Оливкова гілка".

Ердоган пригрозив наступом на Сирію: що відомо

Нагадаємо, сили самооборони курдів (YPG), які підтримує США, вважаються в Туреччині терористичною організацією, тісно пов'язаною із забороненою в Туреччині Робітничою партією Курдистану (PYD).

Турецька армія вже завдала серію ударів по позиціях загонів народної самооборони сирійських курдів на схід від річки Євфрат у районі Зор Магар у Сирії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше влада Сирії звинуватила міжнародну коаліцію у вбивстві десятків жителів під час бомбардувань авіації США.

Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Туреччина
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Эх курды - курды, выбрали в союзники С.Ш.А., вот теперь в крови и плавают.
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Степан Графский
Степан Графский
Путин разрешил, вот теперь Реджэйп, на этих чумазых барммлеях за всё отыграется и пиндосы им уже не помогут)) Хохложопых ждёт то же самое, но чуть позже. С этих скотов с живых не слезут теперь,пока по схронам не разгонят))
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