ГОВОРЯ НАЧИСТОТУ

Более-менее осмысленную жизнь я начал в "эру милосердия", которой, на мой взгляд, не хватало милосердия, потом испытал все прелести "эры политкорректности", найдя в ней больше занудства, чем корректности. Теперь вот живу в "эру толерантности", не уставая поражаться характерной для нее воинственной нетерпимости к малейшим отклонениям от того, что с некоторых пор считается новой нормой. Совсем как в анекдоте об общественном активисте, который борется за отказ от смертной казни, и готов пристрелить любого, кто выступает за ее сохранение.

Не подумайте худого: у меня нет ни малейшего предубеждения к людям нетрадиционной ориентации или другого цвета кожи, к адептам любых религиозных культов, к антиглобалистам, борцам с загрязнением окружающей среды или, скажем, с курением, к вегетарианцам и абстинентам. Все они имеют право на свои не вполне понятные мне убеждения и привычки, которые я готов уважать. Но, чур, на основе взаимности.

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Мои собственные убеждения, признаюсь, немного архаичны, а привычки покажутся кому-то диковатыми: у меня традиционная ориентация, я не верю ни в бога, ни в чёрта, ни в грядущую экологическую катастрофу, курю как паровоз, не отказываюсь от рюмки, солевую диету всегда предпочитаю бессолевой и вообще веду не вполне здоровый образ жизни. Нравится это кому-то или нет, но это – моя норма. И когда мне без спроса пытаются впарить другую, я вправе защищаться. В том числе и путем критического осмысления, а, если нужно, то и осмеяния чьих-то идеалов и идолов.

НЕ КУРИТЬ!

Не так давно меня очень раздражала повсеместная дискриминация курильщиков, основанная на теории пассивного курения, от которого, как считается, страдают некурящие. В былые времена эта актуальная для закрытых пространств проблема решалась обычной вытяжной вентиляцией, а кое-где еще и выделением отдельных мест для курильщиков в самолетах и поездах. Не то теперь: в самолетах и поездах курить нельзя совсем, в зданиях вокзалов и аэропортов несчастных курильщиков в лучшем случае отправят в тесный загон, до которого бежать и бежать, а в худшем – курить просто запретят. В мире осталось совсем немного вменяемых стран – среди них вспомню навскидку Японию, Нидерланды, Турцию и Грузию – где к курильщикам относятся гуманно, не унижая их человеческое достоинство. В России и других постсоветских странах свирепость запретов на курение, как и положено, уравновешивается необязательностью их исполнения. Зато в остальном мире запрет на курение насаждают с каким-то поистине садистским остервенением. Между тем, как объяснил мне когда-то один опытный врач, для курильщика со стажем курение – не блажь, а физиологическая потребность.

Спросите, кого благодарить за невозможность ее удовлетворить? Как раз их, экологических активистов, уморительно описанных в сатирическом романе Кристофера Бакли "Спасибо за курение". Кульминация романа – сцена, в которой банда экологических активистов, похитив пресс-секретаря табачной компании, лепит на несчастного сотни никотиновых пластырей, от которых он едва не умирает.

Впрочем, жизнь постепенно наладилась. Простые курильщики сказочно обогащают государство, покупая втридорога легальные сигареты, украшенные страшными картинками их неминуемой смерти. Ну а профессиональные курильщики всегда найдут, где приобрести дешевые нелегальные сигареты. Качество у них высокое, а страшные картинки заменяет скромное предупреждение о возможной смерти. Оно бодрит.

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ВЕСЬ МИР - ПАРНИК

Разделавшись с курением, "здоровые силы" общества без труда переключились на другую тему, куда более важную и доходную.

Тема эта – глобальное потепление. Экологические активисты воюют с ним, как написали бы в советских газетах, с упорством, достойным лучшего применения.

Как и положено любой науке, борьба с глобальным потеплением умеет много гитик. А поскольку, что такое "гитика", никто не знает, то и спроса с нее нет, как повернешь, так и выйдет. Пока что выходит, что уже совсем скоро, не через века и тысячелетия, а через считанные годы, всех нас ждет климатический апокалипсис. Растают льды на полюсах, уйдут под воду континенты. И утонет человечество, не только в воде, но и в своих грехах, главный из которых – корысть и гордыня частных корпораций, губящих планету в погоне за химерой экономического роста. Чтобы избежать этого, надо сей же час перестать летать на самолетах, ездить на поездах и автомобилях, топить дома углем и мазутом. И перейти на натуральное хозяйство, или, что еще лучше, на собирание плодов и съедобных корений. Одним словом, как выражались наши добрые предки на заре века огнедышащих машин, хватай мешки, вокзал отходит.

Вот в такой обстановке ожидания скорого конца света на авансцену мировой политики выходит милая шведская девочка Грета Тумберг, которая уже давно живет правильно: на самолетах не летает, мяса не ест, в школу не ходит, только сидит по пятницам у своего шведского парламента в знак протеста против цивилизации.

Утомившись сидеть, она пересекает океан на экологически чистой яхте. Ее путь лежит в Нью-Йорк, город желтого дьявола. С высокой трибуны ООН Грета бросает в лицо мировым лидерам горький упрек. "Вы только говорите, но ничегошеньки не делаете. Как вы посмели украсть мое детство своими сказками об экономическом росте", – произносит милая девочка, чуть не плача. Ошеломленные ее мудростью мировые лидеры пристыженно молчат. Им нечего возразить.

И случается чудо: на главные площади главных городов мира выходят десятки тысяч ровесников Греты. Они тоже не хотят ходить в школу, тоже норовят усесться под стенами своих парламентов в знак протеста против цивилизации. Музыка играет, штандарт скачет. Все поют и смеются как дети.

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Закончив свое триумфальное турне по Новому Свету, Грета отправляется домой. Ее экологически чистую яхту ведет сменный экипаж из пяти моряков, прибывших вечерним самолетом из Европы. Первый экипаж яхты возвращается в Европу утренним самолетом.

Совокупный ущерб, который нанесла экологии транспортировка по воздуху десяти моряков, обеспечивших экологически чистое плавание Греты и ее папы, оказывается ровно в два с половиной раза больше того, что нанесла бы она сама, полетев в Новый Свет на самолете. Но ее священные принципы выше этих мелочных подсчетов. К тому же, что с Гретой, что без Греты, самолеты все равно летают.

А потом откуда ни возьмись появляюсь гнусные резонеры, посмевшие усомниться в величии подвига милой девочки, в обоснованности ее апокалиптических пророчеств и в целесообразности методов, которыми она действует. И набрасываются на них "толерантные" поклонники Греты, готовые разорвать резонеров на части.

Ну а я, закурив очередную сигарету, уныло размышляю обо всем сразу. О достоинствах и недостатках текущей "эры толерантности". О королях и капусте. И, как сказали бы марксисты, о диалектике развития нашей цивилизации

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