Єльченко дорікнув Росії мертвими дітьми у Сирії

Колишній постійний представник України при ООН, а нині посол України в США Володимир Єльченко різко поставив на місце російських представників в ООН.

Так, у Twitter він відповів на скарги дипломатичної місії РФ на те, що організація включила до бюджету на 2020 рік пункт, який стосується розслідувань злочинів у Сирії.

Російська делегація в ООН Twitter Russian Mission UN

"Створення, а потім включення "механізму" (з розслідувань в Сирії) у проект регулярного бюджету ООН на 2020 рік супроводжувалося кричущими порушеннями міжнародного права, включаючи Статут ООН і правила процедури ГА ООН з фінансових питань", – сказано у заяві росіян.

Єльченко тут же знайшов відповідь на це висловлювання. "А чим супроводжувалися бомбардування сирійських госпіталів російською авіацією?" – запитав він.

Відповіді поки не послідувало.

Відзначимо, що під час бомбардувань армії Асада за підтримки російських військових були розгромлені лікарні і школи в Сирії. Під час атак загинули десятки дітей і жінок.

А чим супроводжувалися бомбардування сирійських госпіталів російською авіацією? https://t.co/S6kgamDCJq - Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 27 грудня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 грудня на північному заході Сирії в результаті авіаудару російських військових загинули 10 осіб, з них 6 – діти.

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