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28 грудня • оновлено в 08:35
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Єльченко дорікнув Росії мертвими дітьми у Сирії

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Колишній постійний представник України при ООН, а нині посол України в США Володимир Єльченко різко поставив на місце російських представників в ООН.

Так, у Twitter він відповів на скарги дипломатичної місії РФ на те, що організація включила до бюджету на 2020 рік пункт, який стосується розслідувань злочинів у Сирії.

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Російська делегація в ООН

Російська делегація в ООН

Twitter Russian Mission UN

"Створення, а потім включення "механізму" (з розслідувань в Сирії) у проект регулярного бюджету ООН на 2020 рік супроводжувалося кричущими порушеннями міжнародного права, включаючи Статут ООН і правила процедури ГА ООН з фінансових питань", – сказано у заяві росіян.

Єльченко тут же знайшов відповідь на це висловлювання. "А чим супроводжувалися бомбардування сирійських госпіталів російською авіацією?" – запитав він.

Відповіді поки не послідувало.

Відзначимо, що під час бомбардувань армії Асада за підтримки російських військових були розгромлені лікарні і школи в Сирії. Під час атак загинули десятки дітей і жінок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 грудня на північному заході Сирії в результаті авіаудару російських військових загинули 10 осіб, з них 6 – діти.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Володимир Єльченко
Місце
Росія
Тег
ООН
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Бомбардировки детей авиацией РФ известно со слов Одного чела из Лондона, которого не раз ловили на брехне! Даже *белые каски* не успели подготовить картинку. И америкосы ссылаются на него. А в Донецке есть РЕАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ АНГЕЛОВ! И "..Сколь веревочка ни вейся, А совьешься ты в петлю! "
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Ну да.. 100 процентная инфа.. От "белых касок"..
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филя филя
филя филя
блин куда не тыкни. в любую должность связанную с внешней политикой Украины. обязательно наткнешся на базарную бабу у которой язык как помело)
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