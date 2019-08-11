Експрезиденту Киргизстану після бійні зі спецназом оголосили підозру

Експрезиденту Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву, який був затриманий після дводенного штурму його резиденції, оголосили підозру у справі кримінального авторитета Азіза Батукаєва, незаконно звільненого з ув'язнення.

Колишньому лідеру республіки закидають організацію корупційних дій, пише з посиланням на адвоката підозрюваного Сергія Слєсарєва ТАСС.

"Атамбаєву пред'явили повідомлення про підозру в організації корупції у кримінальній справі Азіза Батукаєва", – заявив він.

Алзамбек Атамбаєв Газета.ру

Відзначимо, Батукаєв в 2013 році був незаконно звільнений з в'язниці за станом здоров'я, оскільки перед цим медики зробили висновок, що він страждає онкологічним захворюванням. Відразу ж після звільнення злочинець виїхав за межі Киргизстану.

У ході розслідування даної справи було затримано і допитано десятки осіб, в тому числі колишнього віце-прем'єра Шаміля Атаханова, ексміністра охорони здоров'я Даміра Сагінбаєва, колишнього главу Державної служби виконання покарань Зарилбека Рисалієва.

Як писав OBOZREVATEL:

7 серпня в киргизстанському селі Кой-Таш спецназ штурмував будинок колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва з метою його затримання за ряд тяжких злочинів.

8 серпня в ході нового штурму резиденції політик здався силовикам, після чого почався силовий розгін учасників протистояння.

Колишнього главу держави звинувачують у корупційних діяннях, узурпації влади, фальсифікації документів та інших незаконних діях. Якщо суд доведе його провину, Атамбаєву загрожує довічний термін. Детальніше про те, ким є експрезидент Киргизстану і що зараз відбувається в країні, читайте тут.

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