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Експрезидента Киргизстану звинуватили у вбивстві: з'явилися нові подробиці справи

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У вівторок, 13 серпня, генеральна прокуратура Киргизстану висунула звинувачення проти колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в зв'язку зі штурмом в його резиденції в Кой-Таші.

Як написало "Радио Азаттык", про це заявив генеральний прокурор Откурбек Джамшітов. За його словами, також були порушені кілька кримінальних справ, що стосуються окремих прихильників колишнього президента, – за рішенням суду їх запроторили в СІЗО-1 на два місяці.

"Сьогодні звинувачення пред'явлені Атамбаєву – за фактами організації заворушень, незаконного обігу зброї, перешкоджання слідству, захоплення заручників, вбивства і замаху на вбивство", – розповів генпрокурор.

Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв

Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв

Ca-irnews

За його словами, звинувачення в ряді тяжких злочинів передбачені статтями КК КР "Організація масових заворушень", "Організація вбивства", "Організація замаху на вбивство", "Організація захоплення заручників".

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Видання "Настоящее время" написало, що глава Держкомітету нацбезпеки (ДКНБ) Киргизстану Орозбек Опумбаєв заявив, що Атамбаєв "вів прицільний вогонь" по спецназівцям, які штурмували будівлю.

"Експертиза показала, що загиблому співробітнику "Альфа" стріляли в серце. Стріляли на забій, на поразку. Крім цього, поранення отримали ще п'ять спецназівців. У них поранення різних частин тіла: рук, живота, плеча. Це показує, що це було цинічне вбивство ", – сказав Опумбаєв.

Раніше Атамбаєва звинувачували тільки в корупції.

Експрезидента Киргизстану звинуватили у вбивстві: з'явилися нові подробиці справи

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Тема
Штурм будинку експрезидента Киргизстану Атамбаєва
Особа
Алмазбек Атамбаєв
Місце
Киргизстан
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