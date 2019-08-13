Експрезидента Киргизстану звинуватили у вбивстві: з'явилися нові подробиці справи

У вівторок, 13 серпня, генеральна прокуратура Киргизстану висунула звинувачення проти колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в зв'язку зі штурмом в його резиденції в Кой-Таші.

Як написало "Радио Азаттык", про це заявив генеральний прокурор Откурбек Джамшітов. За його словами, також були порушені кілька кримінальних справ, що стосуються окремих прихильників колишнього президента, – за рішенням суду їх запроторили в СІЗО-1 на два місяці.

"Сьогодні звинувачення пред'явлені Атамбаєву – за фактами організації заворушень, незаконного обігу зброї, перешкоджання слідству, захоплення заручників, вбивства і замаху на вбивство", – розповів генпрокурор.

Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв Ca-irnews

За його словами, звинувачення в ряді тяжких злочинів передбачені статтями КК КР "Організація масових заворушень", "Організація вбивства", "Організація замаху на вбивство", "Організація захоплення заручників".

Видання "Настоящее время" написало, що глава Держкомітету нацбезпеки (ДКНБ) Киргизстану Орозбек Опумбаєв заявив, що Атамбаєв "вів прицільний вогонь" по спецназівцям, які штурмували будівлю.

"Експертиза показала, що загиблому співробітнику "Альфа" стріляли в серце. Стріляли на забій, на поразку. Крім цього, поранення отримали ще п'ять спецназівців. У них поранення різних частин тіла: рук, живота, плеча. Це показує, що це було цинічне вбивство ", – сказав Опумбаєв.

Раніше Атамбаєва звинувачували тільки в корупції.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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