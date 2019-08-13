Експрезидента Киргизстану звинуватили у вбивстві: з'явилися нові подробиці справи

У вівторок, 13 серпня, генеральна прокуратура Киргизстану висунула звинувачення проти колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в зв'язку зі штурмом в його резиденції в Кой-Таші.
Як написало "Радио Азаттык", про це заявив генеральний прокурор Откурбек Джамшітов. За його словами, також були порушені кілька кримінальних справ, що стосуються окремих прихильників колишнього президента, – за рішенням суду їх запроторили в СІЗО-1 на два місяці.
"Сьогодні звинувачення пред'явлені Атамбаєву – за фактами організації заворушень, незаконного обігу зброї, перешкоджання слідству, захоплення заручників, вбивства і замаху на вбивство", – розповів генпрокурор.
Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв
Ca-irnews
За його словами, звинувачення в ряді тяжких злочинів передбачені статтями КК КР "Організація масових заворушень", "Організація вбивства", "Організація замаху на вбивство", "Організація захоплення заручників".
Видання "Настоящее время" написало, що глава Держкомітету нацбезпеки (ДКНБ) Киргизстану Орозбек Опумбаєв заявив, що Атамбаєв "вів прицільний вогонь" по спецназівцям, які штурмували будівлю.
"Експертиза показала, що загиблому співробітнику "Альфа" стріляли в серце. Стріляли на забій, на поразку. Крім цього, поранення отримали ще п'ять спецназівців. У них поранення різних частин тіла: рук, живота, плеча. Це показує, що це було цинічне вбивство ", – сказав Опумбаєв.
Раніше Атамбаєва звинувачували тільки в корупції.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 серпня у киргизстанському селі Кой-Таш спецназ штурмував будинок колишнього президента країни з метою його затримання за ряд тяжких злочинів. Біля його резиденції, куди прибув загін спецназу, розв'язалася стрілянина, в результаті чого були поранені близько 45 осіб, серед них і журналісти. Один спецназівець загинув.
Атамбаєв зізнався, що вів стрілянину по атакуючим його будинок бійцям спецназу.
У селі Кой-Таш 8 серпня пройшов новий штурм резиденції Атамбаєва. Близько 15:30 (12:30 за київським часом) туди приїхала нова колона силовиків, інформація про здачу Атамбаєва владі з'явилася через три години. Його заарештували до 26 серпня.
Екс-президенту Киргизстану оголосили підозру у справі кримінального авторитета Азіза Батукаєва, незаконно звільненого із ув'язнення.
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