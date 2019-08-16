Експрезидента Киргизстану Атамбаєва залишили під арештом: що відомо

У Киргизстані суд на закритому засіданні залишив експрезидента країни Алмазбека Атамбаєва під арештом у зв'язку зі штурмом в його резиденції в Кой-Таші, не задовільнивши прохання захисту про зміну запобіжного заходу.

Про це повідомив в п'ятницю, 16 серпня, журналістам його адвокат Сергій Слесарев, написав "Интерфакс". Засідання Бішкекського міського суду за апеляцією адвоката колишнього лідера країни на рішення про його арешт перенесли в будівлю Держкомітету нацбезпеки Киргизстану.

Видання написало, що дружина експрезидента Раїса Атамбаєва також стала фігуранткою кримінальної справи.

Експрезидента Киргизстану Атамбаєва залишили під арештом

За її словами, справа пов'язана з колишнім завідувачем відділом судової реформи та законності апарату президента Манасом Арабаєвим.

Так, 2 червня Держкомітет нацбезпеки Киргизстану з підозрою у корупції затримав Арабаєва, який був звільнений з посади в середині травня з формулюванням "у зв'язку з втратою політичної довіри".

За даними спецслужби, він зловживав становищем в інтересах злочинних груп, які здійснили рейдерське захоплення об'єктів бізнесу іноземних інвесторів в Бішкеку.

Арабаєв дав показання проти Атамбаєвої, заявивши, що вона втручалася в судовий процес у справі будкомпанії, яка належала міжнародній гірничорудній організації "Сінхуа".

Також раніше неодноразово з'являлися вимоги його відставки, в яких повідомлялося, що він контролює судову систему республіки і рішення, що виносяться судами, аж до особистого написання вироків.

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