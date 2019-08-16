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Експрезидента Киргизстану Атамбаєва залишили під арештом: що відомо

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У Киргизстані суд на закритому засіданні залишив експрезидента країни Алмазбека Атамбаєва під арештом у зв'язку зі штурмом в його резиденції в Кой-Таші, не задовільнивши прохання захисту про зміну запобіжного заходу.

Про це повідомив в п'ятницю, 16 серпня, журналістам його адвокат Сергій Слесарев, написав "Интерфакс". Засідання Бішкекського міського суду за апеляцією адвоката колишнього лідера країни на рішення про його арешт перенесли в будівлю Держкомітету нацбезпеки Киргизстану.

Видання написало, що дружина експрезидента Раїса Атамбаєва також стала фігуранткою кримінальної справи.

Експрезидента Киргизстану Атамбаєва залишили під арештом

Експрезидента Киргизстану Атамбаєва залишили під арештом

За її словами, справа пов'язана з колишнім завідувачем відділом судової реформи та законності апарату президента Манасом Арабаєвим.

Так, 2 червня Держкомітет нацбезпеки Киргизстану з підозрою у корупції затримав Арабаєва, який був звільнений з посади в середині травня з формулюванням "у зв'язку з втратою політичної довіри".

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За даними спецслужби, він зловживав становищем в інтересах злочинних груп, які здійснили рейдерське захоплення об'єктів бізнесу іноземних інвесторів в Бішкеку.

Арабаєв дав показання проти Атамбаєвої, заявивши, що вона втручалася в судовий процес у справі будкомпанії, яка належала міжнародній гірничорудній організації "Сінхуа".

Також раніше неодноразово з'являлися вимоги його відставки, в яких повідомлялося, що він контролює судову систему республіки і рішення, що виносяться судами, аж до особистого написання вироків.

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Тема
Штурм будинку експрезидента Киргизстану Атамбаєва
Особа
Алмазбек Атамбаєв
Місце
Киргизстан
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