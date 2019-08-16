Експрезидента Киргизстану Атамбаєва залишили під арештом: що відомо

У Киргизстані суд на закритому засіданні залишив експрезидента країни Алмазбека Атамбаєва під арештом у зв'язку зі штурмом в його резиденції в Кой-Таші, не задовільнивши прохання захисту про зміну запобіжного заходу.
Про це повідомив в п'ятницю, 16 серпня, журналістам його адвокат Сергій Слесарев, написав "Интерфакс". Засідання Бішкекського міського суду за апеляцією адвоката колишнього лідера країни на рішення про його арешт перенесли в будівлю Держкомітету нацбезпеки Киргизстану.
Видання написало, що дружина експрезидента Раїса Атамбаєва також стала фігуранткою кримінальної справи.
Експрезидента Киргизстану Атамбаєва залишили під арештом
За її словами, справа пов'язана з колишнім завідувачем відділом судової реформи та законності апарату президента Манасом Арабаєвим.
Так, 2 червня Держкомітет нацбезпеки Киргизстану з підозрою у корупції затримав Арабаєва, який був звільнений з посади в середині травня з формулюванням "у зв'язку з втратою політичної довіри".
За даними спецслужби, він зловживав становищем в інтересах злочинних груп, які здійснили рейдерське захоплення об'єктів бізнесу іноземних інвесторів в Бішкеку.
Арабаєв дав показання проти Атамбаєвої, заявивши, що вона втручалася в судовий процес у справі будкомпанії, яка належала міжнародній гірничорудній організації "Сінхуа".
Також раніше неодноразово з'являлися вимоги його відставки, в яких повідомлялося, що він контролює судову систему республіки і рішення, що виносяться судами, аж до особистого написання вироків.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У киргизстанському селі Кой-Таш 7 серпня спецназ штурмував будинок колишнього президента країни Атамбаєва з метою його затримання за ряд тяжких злочинів. Біля його резиденції розв'язалася стрілянина, в результаті чого були поранені близько 45 осіб, один спецназівець загинув. Атамбаєв зізнався, що вів стрілянину по атакуючим його будинок бійцям спецназу.
У селі Кой-Таш 8 серпня пройшов новий штурм резиденції колишнього президента. Близько 15:30 (12:30 за київським часом) туди приїхала нова колона силовиків, інформація про здачу Атамбаєва владі з'явилася через три години.
Колишнього президента Киргизстану заарештували до 26 серпня.
Атамбаєву оголосили підозру у справі кримінального авторитета Азіза Батукаєва, незаконно звільненого з ув'язнення.
У вівторок, 13 серпня, генеральна прокуратура Киргизстану висунула звинувачення проти колишнього президента Атамбаєва в зв'язку зі штурмом в його резиденції в Кой-Таші.
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