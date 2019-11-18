Росія – ворог: військовий назвав причину американо-ізраїльських навчань "Блакитний прапор"

Військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що одна з причин проведення спільних американо-ізраїльських навчань "Блакитний прапор" – той факт, що Росія є ймовірним противником і для США, і для Ізраїлю.

"Для всіх більш-менш цивілізованих країн Росія є ймовірним противником, починаючи від Німеччини, локомотива Євросоюзу, і закінчуючи Сполученими Штатами. Будь-які навчання – це підготовка до конкретної війни", – заявив він OBOZREVATEL.

Як пояснив експерт, їхня суть така: "США спільно з Ізраїлем провели навчання, щоб перевірити, наскільки ефективним буде бойове застосування винищувачів-бомбардувальників F35 в умовах протидії комплексам ППО С-400 "Тріумф". Вони дивилися, наскільки ефективно "Тріумф" здатний відбивати атаки F35".

Для США і Ізраїлю Росія – ймовірний противник, заявив Жданов

За словами Жданова, "це пов'язано з тим, що Туреччина закупила F35, а Ізраїль може мати зіткнення з Туреччиною в Сирії. Крім того, іранські об'єкти на сьогодні поки що прикриті російськими С-200, але РФ може продати їм і С-300, і С-400".

Він також повідомив про те, що наразі Китай також відпрацьовує протидію С-400 – "вони купили С-400 і реально її випробують на полігоні".

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що військово-повітряні сили Ізраїлю спільно з американськими та європейськими союзниками відпрацювали протидію російській зенітній ракетній системі С-400 "Тріумф" на військових іграх "Блакитний прапор", що відбулися на аеродромі Увда.

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