Головна Новини
18 листопада • оновлено в 14:15
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Росія – ворог: військовий назвав причину американо-ізраїльських навчань "Блакитний прапор"

Читати матеріал російською

Військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що одна з причин проведення спільних американо-ізраїльських навчань "Блакитний прапор" – той факт, що Росія є ймовірним противником і для США, і для Ізраїлю.

"Для всіх більш-менш цивілізованих країн Росія є ймовірним противником, починаючи від Німеччини, локомотива Євросоюзу, і закінчуючи Сполученими Штатами. Будь-які навчання – це підготовка до конкретної війни", – заявив він OBOZREVATEL.

Як пояснив експерт, їхня суть така: "США спільно з Ізраїлем провели навчання, щоб перевірити, наскільки ефективним буде бойове застосування винищувачів-бомбардувальників F35 в умовах протидії комплексам ППО С-400 "Тріумф". Вони дивилися, наскільки ефективно "Тріумф" здатний відбивати атаки F35".

Для США і Ізраїлю Росія – ймовірний противник, заявив Жданов

Для США і Ізраїлю Росія – ймовірний противник, заявив Жданов

За словами Жданова, "це пов'язано з тим, що Туреччина закупила F35, а Ізраїль може мати зіткнення з Туреччиною в Сирії. Крім того, іранські об'єкти на сьогодні поки що прикриті російськими С-200, але РФ може продати їм і С-300, і С-400".

Новини
Путін вдарить С-400 по авіації Ізраїлю? Озвучено прогноз

Він також повідомив про те, що наразі Китай також відпрацьовує протидію С-400 – "вони купили С-400 і реально її випробують на полігоні".

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що військово-повітряні сили Ізраїлю спільно з американськими та європейськими союзниками відпрацювали протидію російській зенітній ракетній системі С-400 "Тріумф" на військових іграх "Блакитний прапор", що відбулися на аеродромі Увда.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Олег Жданов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
3
21
Смішно
13
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Для всех более-менее цивилизованных стран Россия является вероятным противником ..." Ну тогда вы, рагули, нам как минимум - друзья ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Ш. Олег
Ш. Олег
Конечно Россия потенциальный противник. И для цивилизованных стран, и для нецивилизованных. Для всех, кто нападёт. В XIX веке это был "Евросоюз" под управлением Наполеона, в XX - под управлением Гитлера. Оба, между прочим, плохо кончили. Хотя тоже тренировались, проводили учения...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Ш. Олег, бачу Ви серйозно підсіли на ерефійські ЗМІ - раджу вчити інші мови.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
На Украине любой рагуль, сожравший бочку гавна и хрюкающий в сторону России автоматически считается экспертом.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини світу

Топпублікації

Топблоги