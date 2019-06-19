Екс-президента Франції готові кинути за ґрати за корупцію

Касаційний суд Парижа відхилив клопотання колишнього глави Франції Ніколя Саркозі про скасування передачі в суд справи, по якій він звинувачується в корупції.

Як передає Le Figaro, Саркозі звинувачують у спробі тиску на слідство шляхом підкупу. Крім його клопотання, суд відхилив і звернення адвоката Тьєррі Ерцога й екс-генпрокурора при Касаційному суді Жильбера Азібера. Вони також фігурують у цій справі.

Отже, подальша доля екс-лідера Франції буде залежати від суду, оскільки клопотання Саркозі було останньою можливістю уникнути запуску процесу.

Ніколя Саркозі і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-президента Франції Ніколя Саркозі затримали співробітники управління по боротьбі з корупцією навесні 2018 року.

Йому були висунуті звинувачення у справі про можливе фінансування Лівією його переможної президентської кампанії в 2007 році.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!