Что это было? Ксения против всех, все против Ксении.

Это были выборы президента Российской федерации. Они состоялись, победителя все знают до тошноты уже 18 лет как.

Кто не хочет называть прошедшие выборы выборами - это ваше право. Считаете выборы цирком, балаганом, разводкой, обманом - тоже ваше право.

Вместо всего вышеперечисленного предлагаю считать прошедшие выборы хорошо организованным и относительно репрезентативным соцопросом в масштабах всей страны.

Большинство находится в плену стереотипов и толковых словарей и при слове "выборы президента" начинают вычислять шансы кандидатов и прикидывать, сколько столетий пройдет, пока не уйдут кандидата главного.

Надо вылезать из коробки своих бегущих по замкнутому кругу мыслей и стараться смотреть вширь и под другим углом зрения. Проведенный соцопрос под названием "выборы" можно считать более или менее представляющим реальные умонастроения проголосовавших избирателей.

Проценты главкостерха нас не интересуют, это как бы константа, народ за него, а народ не меняется. Грудинин забрал голоса, предназначавшиеся Зюганову и КПСС, тут тоже никаких сюрпризов.

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Самое интересное начинается, когда мы спускаемся с больше половины и потом с десяток процентов голосов Грудинину к голосам за демократов и либералов.

Поскольку мужчины в лице Навального и Явлинского никак не хотят признать очевидный факт и отказаться от своего эгоизма и корысти, они по-прежнему предпочитают тянуть одеяло каждый на себя, несмотря на предложения и даже просьбы женщины-кандидата слезть со своей колокольни и подумать о стране и избирателях.

Несмотря на ненависть со всех сторон, Ксения собрала очень много голосов. Это не смотря на то, что на неё была направлена критика и недоверие со всех сторон, антикампания была очень эффективной. Ксению одинаково истово ненавидят запутинцы и антипутинцы, а также коммунисты, сталинисты и яблочники. Трудно сказать, чья ненависть сильнее. Возможно, навальнисты ненавидят Ксюшу даже ещё злее, чем коммунисты. Которые её ненавидят уже давно и с постоянным накалом. Она сказала, что будет кандидатом "против всех" и она таким кандидатом стала: все против неё, она одна против всех.

Так что, опрос населения РФ под названием "выборы" показал очень высокую поддержку Ксении Собчак.