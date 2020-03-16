Єгипет припиняє авіасполучення зі світом через коронавірус

Єгипет через загрозу поширення коронавірусу COVID-19 припиняє авіасполучення в усіх аеропортах країни з 19 по 31 березня.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбулі, передає Reuters.

"Припиняється авіасполучення в усіх аеропортах Єгипту з полудня четверга, 19 березня, останній літак вилетить о 12:00. Польоти будуть припинені до 31 березня, тим самим ми зменшимо контакти, зокрема серед туристів", – повідомив чиновник.

Коронавірус у Єгипті

Мадбулі зазначив, що туристам, які перебувають в країні на відпочинку, "дозволять завершити туристичну програму за графіком". При цьому на зазначений період в країні закриють готелі.

Прем'єр наголосив, що в країні є стратегічні запаси основних сировинних товарів, тому людям не потрібно панікувати і запасатися продуктами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на карантині в єгипетському готелі Reef Oasis Beach Resort перебувають 750 громадян України через підозри на коронавірус.

Українців закрили на карантин 15 березня. Всього в Єгипті заблоковані близько 60 тисяч наших співгромадян.

Раніше в Єгипті ввели нові правила для туристів через коронавірус.

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