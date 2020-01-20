Є три сценарії: президент Чехії спрогнозував майбутнє Путіна

Президент Чехії Мілош Земан, відомий своєю симпатією до російського президента Володимира Путіна, заявив, що, на його переконання, у глави РФ на найближчі роки є три сценарії розвитку подальшого політичного шляху.

На думку Земана, по-перше Путін міг би обійняти посаду президента, по-друге – прем'єр-міністра Росії.

Третій варіант передбачає створення Державної ради, в якій Путін обійме посаду голови, розповів він у програмі "Пресклуб" празької радіостанції "Частота-1".

Мілош Земан та Володимир Путін

Крім того, він назвав дурнями тих, хто заперечує факт того, що нібито Путін "сильна політична особистість".

"Президент Путін, безперечно, сильна політична особистість. Цей факт не заперечує ніхто, крім кількох дурнів", – заявив Земан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Земан закликав Україну і світову спільноту змиритися з тим фактом, що Крим нібито став частиною Росії.

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