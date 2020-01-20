Головна Новини
20 січня • оновлено в 14:16
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Є три сценарії: президент Чехії спрогнозував майбутнє Путіна

2.4т
Читати матеріал російською

Президент Чехії Мілош Земан, відомий своєю симпатією до російського президента Володимира Путіна, заявив, що, на його переконання, у глави РФ на найближчі роки є три сценарії розвитку подальшого політичного шляху.

На думку Земана, по-перше Путін міг би обійняти посаду президента, по-друге – прем'єр-міністра Росії.

Третій варіант передбачає створення Державної ради, в якій Путін обійме посаду голови, розповів він у програмі "Пресклуб" празької радіостанції "Частота-1".

Мілош Земан та Володимир Путін

Мілош Земан та Володимир Путін

Новини
"Абсолютне нахабство!" Ображений на Путіна президент Чехії придумав, як помститися

Крім того, він назвав дурнями тих, хто заперечує факт того, що нібито Путін "сильна політична особистість".

"Президент Путін, безперечно, сильна політична особистість. Цей факт не заперечує ніхто, крім кількох дурнів", – заявив Земан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Земан закликав Україну і світову спільноту змиритися з тим фактом, що Крим нібито став частиною Росії.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Гліб Іванов
Особи
Мілош Земан Володимир Путін
Місце
Чехія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
25
8
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги