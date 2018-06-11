Є і "плюс": названо позитивний аспект агресії Путіна

Президент Росії Володимир Путін усе ж зробив для України одну позитивну річ.

Таку думку висловив український журналіст, телеведучий, екс-учасник рок-гурту "Мертвий півень" Роман Чайка, передає "Апостроф".

"Думаю, існує єдиний позитивний момент російської агресії - те, що не могли зробити ні українське суспільство, ні українська держава, зробив Путін. Тобто він вичистив мінімум території для українців і українського змісту", - пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний німецький журнал Der Spiegel зобразив на своїй обкладинці главу РФ Володимира Путіна з посинілою шкірою.