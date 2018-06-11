УкрEngРус
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

Є і "плюс": названо позитивний аспект агресії Путіна

1.1тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін усе ж зробив для України одну позитивну річ.

Таку думку висловив український журналіст, телеведучий, екс-учасник рок-гурту "Мертвий півень" Роман Чайка, передає "Апостроф".

"Думаю, існує єдиний позитивний момент російської агресії - те, що не могли зробити ні українське суспільство, ні українська держава, зробив Путін. Тобто він вичистив мінімум території для українців і українського змісту", - пояснив він.

Новини
Задовго до Путіна: Портников пояснив, що зумовило війну Росії проти України

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний німецький журнал Der Spiegel зобразив на своїй обкладинці главу РФ Володимира Путіна з посинілою шкірою.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги