Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у всіх підписантів Мінських угод нібито є "червоні лінії", які можуть зашкодити проведенню саміту "нормандської четвірки" з ініціативи України. Вони, на його думку, випливають з цих домовленостей.

Крім того, як передає Інтерфакс-Україна, Пєсков підкреслив, що останні заяви влади України щодо шляхів врегулювання ситуації на Донбасі наголошують на необхідності ретельної підготовки зустрічі в "нормандському форматі".

"Подібні заяви наголошують на необхідності ретельної підготовки саміту, щоб він був результативним", – сказав прессекретар президента РФ, зазначивши, що в Москві знайомі з позицією Києва з питання врегулювання на Донбасі.

Дмитро Пєсков EADaily

Пєсков також додав, що конкретних термінів проведення саміту немає. За його словами, зараз здійснюються контакти, "щоб з'ясувати продуктивність саміту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що головними темами обговорення "нормандської четвірки" повинні стати такі питання, як повний обмін полоненими, розведення військ уздовж всієї лінії вогню на Донбасі і проведення там виборів після виконання цієї вимоги.

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