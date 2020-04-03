Джонсон порушив карантин і вийшов на акцію підтримки медиків Британії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон порушив карантин через коронавірус і приєднався до національної акції на підтримку лікарів, які борються за життя пацієнтів із COVID-19.

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Водночас ЗМІ заявили, що прем'єр, який більше тижня перебувати на самоізоляції через характерні симптоми, все ще виглядав хворим. Про це повідомляє Daily Mail (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що о 8 годині вечора 2 квітня мільйони жителів країни вийшли на балкони і пороги своїх будинків, щоб поаплодувати медикам.

Акція на підтримку медиків Британії dailymail.co.uk

Джонсон вийшов на ганок будинку №10 по Даунінг-Стріт. Його представники попросили журналістів дотримуватися дистанції і не підходити близько до прем'єра.

Акція на підтримку медиків Британії dailymail.co.uk

"Не дивлячись на те, що вже більше тижня перебуває на карантині, він, ймовірно, продовжить сидіти вдома, оскільки симптоми хвороби ще не пройшли", – пише ЗМІ.

Акція на підтримку медиків Британії dailymail.co.uk

Видання підкреслило, що акція пройшла не тільки в Лондоні, але і в інших містах країни, а також опублікувало фото усміхнених британців, які аплодують медикам.

Акція на підтримку медиків Британії dailymail.co.uk

Акція на підтримку медиків Британії dailymail.co.uk

Акція на підтримку медиків Британії dailymail.co.uk

Акція на підтримку медиків Британії dailymail.co.uk

Акція на підтримку медиків Британії dailymail.co.uk

Акція на підтримку медиків Британії dailymail.co.uk

Акція на підтримку медиків Британії dailymail.co.uk

Акція на підтримку медиків Британії dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, у прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона виявили коронавірус COVID-19.

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