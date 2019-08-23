Джонсон осоромився на зустрічі з Макроном: момент потрапив на відео

Під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закинув ногу на кавовий столик у відповідь на жарт свого колеги.

Зустріч глав держави пройшла в неформальній обстановці, тому Джонсон дозволив собі таку фривольність, пише ВВС із посиланням на західні ЗМІ.

Так, журналіст Том Райнер, розповів, що Макрон пожартував, сказавши: якщо Джонсон хоче відчувати себе більш вільно, то столик можна використовувати як підставку для ніг.

"Ні, Борис Джонсон не образив Францію, виставивши свій черевик перед Еммануелем Макроном. Люди в інтернеті швидко реагують на події, а іноді занадто швидко", – писала французька газета Le Parisien.

Додамо, що Макрон із посмішкою відреагував на жест Джонсона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон відзначився негарним жестом у бік президента Франції Еммануеля Макрона. Британський лідер несподівано "по-домашньому" закинув ногу на кавовий столик, який стояв перед французьким лідером.

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