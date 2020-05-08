Двійники "померлого" Кім Чен Ина потрапили на відео

Опубліковано відео, на якому нібито показані двійники диктатора КНДР Кім Чен Ина.
Запис було зроблено під час випробувань північнокорейської міжконтинентальної балістичної ракети Хвасон-14 в липні 2017 року, пише Daily Mirror.
Кім Чен Ин
На показаних кадрах зображені кілька людей, які одягнені в такий самий одяг, в якому часто бачать лідера Північної Кореї. Видання зазначає, що на записі присутній справжній Чен Ин, який спілкується з одним зі своїх "клонів".
Кім Чен Ин їздить зі своїми двійниками, щоб уникнути потенційного замаху на себе. Британське ЗМІ пише, що недавня поява лідера КНДР на публіці нібито не спростовує інформацію про його хворобу або смерті.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Диктатор КНДР Кім Чен Ин нібито вперше за 20 днів з'явився в публічному місці.
Місце Кім Чен Ина обіцяють його сестрі Кім Е Чжон: що відомо про неї.
Журналісти вивчили фото диктатора КНДР і припустили наявність ряду хвороб у нього.
Розвідка США почала серйозну негласну перевірку інформації про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин знаходиться у важкому стані в реанімації після хірургічного втручання.
В мережі почали обговорювати інформацію про те, що лідер КНДР, ймовірно, помер.
Представники уряду Північної Кореї 21 квітня заявили, що їм невідомо про будь-які ознаки погіршення здоров'я Кім Чен Ина.
Офіційне ЗМІ Північної Кореї пояснило зникнення диктатора "глибокої медитацією".
Кім Е Чжон, молодша сестра Кім Чен Ина, може замінити брата в разі його смерті.
Президент США Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про важкий стан Кім Чен Ина, однак якщо це так – бажає йому якнайшвидшого одужання.
Нещодавно японське ЗМІ Shukan Gendai написало, що диктатор КНДР Кім Чен Ин нібито знаходиться у вегетативному стані після операції на серці.
У Північній Кореї відреагували на гучні чутки про нібито смерть лідера країни Кім Чен Ина після невдалої операції на серці, заявивши, що вони не мають під собою ніяких підстав.
У КНДР спростували важкий стан або навіть смерть лідера Кім Чен Ина, запевнивши, що він "працює з документами".
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