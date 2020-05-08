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8 травня • оновлено в 08:00
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Двійники "померлого" Кім Чен Ина потрапили на відео

8.4т
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Опубліковано відео, на якому нібито показані двійники диктатора КНДР Кім Чен Ина.

Запис було зроблено під час випробувань північнокорейської міжконтинентальної балістичної ракети Хвасон-14 в липні 2017 року, пише Daily Mirror.

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин

На показаних кадрах зображені кілька людей, які одягнені в такий самий одяг, в якому часто бачать лідера Північної Кореї. Видання зазначає, що на записі присутній справжній Чен Ин, який спілкується з одним зі своїх "клонів".

Кім Чен Ин їздить зі своїми двійниками, щоб уникнути потенційного замаху на себе. Британське ЗМІ пише, що недавня поява лідера КНДР на публіці нібито не спростовує інформацію про його хворобу або смерті.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
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La Leo
La Leo
лапти Лаптестана тоже не узнают своего ботоксного в скафандре на стерхе
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