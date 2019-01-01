''Думав, що не виберуся'': у Франції атракціон з людьми зламався на величезній висоті

Через несправність атракціону у французькому місті Ренн восьмеро чоловік на 9 годин застрягли на висоті 52 метрів. Деякі з них — неповнолітні діти у віці від 13 до 17 років.

Як передає ВВС, власник атракціону BomberMaxxx Олександр Тіль пояснив НП несправною деталлю. Він запевнив, що безпеці людей нічого не загрожувало, але потрібно було зрозуміти, як їх можна спустити на землю.

Рятувальники провели декілька невдалих спроб дістатися до заблокованих відвідувачів атракціону із землі, проте пожежні сходи виявилися для цього занадто короткими. Зрештою для порятунку вирішили використовувати вертоліт, який підлітав до кабіни і одне за одним спускав людей вниз.

рятувальна операція Getty Images

На відеозаписах свідків події видно, як із атракціону в якийсь момент починають сипатися іскри. Це сталося увечері 31 грудня — приблизно о 20:30 за місцевим часом.

Huit personnes sont toujours bloquées tout en haut depuis 20h30 à la fête foraine de #Rennes. Des pompiers au sol, sur la nacelle et à mi-hauteur où s'arrête leur grande-échelle pic.twitter.com/mjLLPiYpOP - Marie Toumit (@MarieToumit) 1 січня 2019 р

"Ми бачили іскри, чули звук металу і готувалися до гіршого", — розповіла агентству жінка, яка була свідком події.

Рятувальна операція тривала понад 9 годин. Першого відвідувача атракціону спустили на землю незадовго до опівночі, останнього — приблизно о шостій ранку 1 січня.

"Я не думав, що мені вдасться звідти вибратися. Це було дуже травматично. Це було довго, холодно і дуже страшно. У наступному році я просто залишуся вдома з шампанським і печивом", — розповів 23-річний Антуан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві в понеділок, 31 грудня, п'ятеро людей постраждали під час обвалення мосту в парку Горького, троє із них були у важкому стані. Надзвичайна подія сталася із конструкцією, розташованою над ковзанкою у парку.