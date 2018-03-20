Дуда відмовився вітати Путіна з перемогою

Президент Польщі Анджей Дуда не надішле привітань Володимиру Путіну з перемогою на виборах президента РФ.

Про це заявив шеф канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерскій в ефірі радіостанціі RMF FM, передає "РИА Новости".

"Президент не вишле поздоровлень панові президенту Путіну в зв'язку з голосуванням, яке відбулося в Росії", - сказав Щерскій, уточнивши, що Дуда "не вважає, що це хороший момент для привітань".

При цьому Щерскій не виключив, що Дуда направить "формальні, дипломатичні привітання" з нагоди інавгурації.

Нагадаємо, Путін отримав 76,69% ​​голосів на виборах 18 березня.

Як повідомляв "Обозреватель", глава РФ вже отримав привітання від деяких світових лідерів.

При цьому в Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп не привітає Путіна.