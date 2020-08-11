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Дружина Цепкала записала звернення до Тихановської і закликала світ визнати її президенткою

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
1,4 т.
Цепкало підтримала Тихановську

Цепкало підтримала Тихановську. Фото sputnik.by.

Дружина колишнього претендента на пост президента Білорусі Валерія Цепкала висловила підтримку Світлані Тихановській і закликала світову спільноту визнати її легітимною очільницею державою.

Про це Валерія Цепкало заявила в своєму відеозверненні, яке опубліковано в Telegram-каналі TUT.BY (щоб подивитися його, доскрольте до кінця новини).

"Я особисто і Валерій Цепкало тебе підтримуємо. Ми розуміємо, що 9 серпня 2020 року Лукашенко програв президентські вибори і єдиний легітимний в країні президент – це ти. Влада не розуміє, що народ вже бореться не тільки за тебе. Люди борються за своє майбутнє, майбутнє наших дітей, проти фальсифікацій, підробок, знущань, принижень і образ з боку влади. Лукашенко показав свої сині пальці, вчепившись в трон, вже забруднений кров'ю білоруського народу", – сказала вона.

Також Цепкало попросила про допомогу у світової спільноти.

"Будь ласка, допоможіть зупинити те беззаконня, яке твориться в Білорусі. Допоможіть зупинити кровопролиття. Визнайте Світлану в якості єдиного законно обраного президента. Допоможіть звільнити політв'язнів. Допоможіть провести вільні і демократичні вибори", – сказала вона.

Крім того, дружина експретендента на посаду президента звернулася до силовиків.

"Кого ви захищаєте? Нелегітимним Лукашенко, який віддає вам усні накази? Ваше життя і свобода того варто? Як ви будете спати ночами, дивитися в очі вашим дітям і внукам? Як ви будете жити з цим далі? Невже Лукашенко всього цього вартий?" – додала Цепкало.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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