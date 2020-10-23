Дружина Кім Чен Ина зникла на дев'ять місяців: ЗМІ назвали три версії

Дружина лідера Північної Кореї Кім Чен Ина жодного разу не з'явилася на публіці з січня цього року, що породило масу різних чуток.

Видання Daily NK назвало три версії відсутності Лі Соль Чжу в публічному просторі. Воно посилалося на обізнані джерела.

Після появи на святкуванні з нагоди Місячного Нового року з чоловіком в Театрі Самджіон в Пхеньяні в січні, її більше не бачили на публіці. Лі також не була присутня на військовому параді, що відбувся 10 жовтня на площі Кім Ір Сена.

Перша версія припускає, що Лі Соль Чжу доглядає за Кім Кен Хі, молодшою сестрою Кім Чен Іра, бо Кім хвора. Ця чутка є найбільш поширеною в суспільстві. Вона заснована на припущенні, що прихильність Кім Чен Ина до своєї тітки зросла після страти її чоловіка, Чан Сон Тека, і що він поводиться з нею як з "сімейної старійшиною", яка, з огляду на її похилий вік, потребує догляду.

Друга версія стосується зусиль Лі з навчання своєї дочки, яка, ймовірно, народилася на початку 2013 року. Американський баскетболіст Денніс Родман розповідав, що тримав дитину на руках і навіть називав її ім'я – Чжу Е. В цьому році дитина повинна була б піти до школи, але інформації про це немає.

Деякі північнокорейці вважають, що Лі як мати Чжу Е займається особисто вихованням і освітою своєї дочки як майбутньої лідерки країни.

Третя, найменш правдоподібна версія пов'язана нібито з хворобою Лі Соль Чжу.

Тим часом, в Південній Кореї експерти по сусідній країні припускають, що зникнення Лі, ймовірно, пов'язано з поширенням COVID-19. Тим більш, що її остання публічна поява сталася прямо перед тим, як почалася пандемія.

Чи Соль Чжу нібито уникає відвідувати будь-які публічні заходи через побоювання, що це може поставити під загрозу здоров'я її дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про двох головних жінок в житті лідера Північної Кореї Кім Чен Ина – це його дружина Лі Соль Чжу і сестра Кім Е Чжон – докладної інформації небагато. Однак при цьому вони є двома головними представницями молодої еліти КНДР, які грають ключову роль в збереженні правлячого режиму диктатури.