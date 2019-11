Другий теракт за день! У Гаазі на вулиці влаштували різанину: є постраждалі

В п'ятницю, 29 листопада на торговій вулиці в Гаазі (Нідерланди) чоловік із ножем напав на перехожих, в результаті чого кілька осіб були поранені.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в правоохоронних органах (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

На місце події прибули аварійні служби. Інші подробиці НП поки невідомі. Поліція повідомила мінімум про 3 постраждалих. За даними правоохоронців, нападнику близько 40-50 років. Чоловіка з темним кучерявим волоссям, який був одягнений у сірий спортивний костюм, оголосили в розшук. Його описали як північноафриканця.

За уточненими даними, в результаті нападу постраждали неповнолітні. Ближче до ночі обстановка на вулиці Гроті-Маркт стабілізувалася.

Lots of emergency services and police helicopter on scene after a stabbing incident with multiple injuries in The Hague#Netherlands pic.twitter.com/jUOdNwIice