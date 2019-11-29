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30 листопада • оновлено в 10:47
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Другий теракт за день! У Гаазі на вулиці влаштували різанину: є постраждалі

3.2т
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В п'ятницю, 29 листопада на торговій вулиці в Гаазі (Нідерланди) чоловік із ножем напав на перехожих, в результаті чого кілька осіб були поранені.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в правоохоронних органах (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

На місце події прибули аварійні служби. Інші подробиці НП поки невідомі. Поліція повідомила мінімум про 3 постраждалих. За даними правоохоронців, нападнику близько 40-50 років. Чоловіка з темним кучерявим волоссям, який був одягнений у сірий спортивний костюм, оголосили в розшук. Його описали як північноафриканця.

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За уточненими даними, в результаті нападу постраждали неповнолітні. Ближче до ночі обстановка на вулиці Гроті-Маркт стабілізувалася.

У Гаазі посеред вулиці влаштували різанину

У Гаазі посеред вулиці влаштували різанину

mirror.co.uk

У Гаазі посеред вулиці влаштували різанину

У Гаазі посеред вулиці влаштували різанину

District 8

У Гаазі посеред вулиці влаштували різанину

У Гаазі посеред вулиці влаштували різанину

District 8

У Гаазі посеред вулиці влаштували різанину

У Гаазі посеред вулиці влаштували різанину

District 8

У Гаазі посеред вулиці влаштували різанину

У Гаазі посеред вулиці влаштували різанину

District 8

У Гаазі посеред вулиці влаштували різанину

У Гаазі посеред вулиці влаштували різанину

District 8

Другий теракт за день! У Гаазі на вулиці влаштували різанину: є постраждалі
У Гаазі посеред вулиці влаштували різанину

У Гаазі посеред вулиці влаштували різанину

District 8

Як повідомляв OBOZREVATEL, вдень 29 листопада кривавий теракт трапився в Лондоні. Там на Лондонському мосту на людей також напав чоловік із ножем. Поліція його застрелила. Загинкли ще двоє жителів британської столиці.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Нідерланди Гаага
Тег
теракт
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну шо хатеть, это очередной мученик из серии Аллах Акбаров, которыми хотят заселить Украину после освобождения этой территории от аборигенов. Слава Майдану и всем небесным сотням.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel, В Киеве уже объявлено строительство самой большой мечети в Украине под спонсорством Рината. Хорошо если не на месте Лавры. Аллах Акбар!
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
акули ,Голандия страна леглной проститции и наркомании.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Фантомаск Разбушевальцман, Причем здесь проституция, если это был Аллах Акбар?
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