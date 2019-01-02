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Довоювалися і стали Росією: Трамп сказав, хто зруйнував СРСР

8.1тЧитати матеріал російською

Розпад СРСР і поява на світовій мапі Росії сталися через активну участь Радянського Союзу у війні в Афганістані.

Таку думку висловив президент США Дональд Трамп в ефірі американського телебачення, передає в Twitter кореспондент Даніель Дейл.

"Росія була Радянським Союзом. Афганістан зробив з нього Росію, тому що СРСР збанкрутував через бойові дій в Афганістані", — пояснив Трамп.

Нагадаємо, війна в Афганістані тривала з 1979 по 1989 рік. Радянський Союз розпався в 1991 році на 15 держав, а Росія оголосила себе правонаступницею і державою-продовжувачкою СРСР.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

PolitInfo

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати більше не будуть допомагати іншим країнам у вирішенні їх військових конфліктів. OBOZREVATEL розбирався, чим загрожує резонансне рішення Україні.

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
СРСР
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Santi Amonito
Santi Amonito
"Трампнаш" в курсе, если не уберется из Украины и Сирии, то распадется на оставшиеся федгосударства: Сибирская народная республика, Кавказкая НР, Дальне-восточная НР и Московщина... И так уже на всех спортивных соревнованиях в мире выступает без флага, гимна и герба - процесс идет.
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Олег Пикетов
Олег Пикетов
Интересно : после развала залесья правоприемницей станет садовое кольцо или все же окружная ?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Это он в контексте чего сказал?Что пора валить с Афгана,пока тоже не стало поздно?)
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Федоров Федор
Федоров Федор
Антикацап Олександр,шо Россия опять в Афган планирует?Там вроде США все заняли....18й год пошел,как они полудиких талибов "побеждают".
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Антикацап Олександр
Антикацап Олександр
Федоров Федор, в контексте, что расею ждёт то же самое.
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