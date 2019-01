Довоювалися і стали Росією: Трамп сказав, хто зруйнував СРСР

Розпад СРСР і поява на світовій мапі Росії сталися через активну участь Радянського Союзу у війні в Афганістані.

Таку думку висловив президент США Дональд Трамп в ефірі американського телебачення, передає в Twitter кореспондент Даніель Дейл.

"Росія була Радянським Союзом. Афганістан зробив з нього Росію, тому що СРСР збанкрутував через бойові дій в Афганістані", — пояснив Трамп.

Нагадаємо, війна в Афганістані тривала з 1979 по 1989 рік. Радянський Союз розпався в 1991 році на 15 держав, а Росія оголосила себе правонаступницею і державою-продовжувачкою СРСР.

Trump: "Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia. Because they went bankrupt fighting in Afghanistan. Russia."