Доведіть протилежне: Росію взяли "на слабо" по MH17

Дослідницька група Bellingcat закликала Росію довести, що звинувачення в причетності до катастрофи малазійського Boeing рейсу МН17 є брехнею.

Про це сказано в заяві компанії у відповідь на пост в Twitter заступника постійного представника Росії при ООН Дмитра Полянського, який стверджував, що звинувачення щодо Росії "засновані на підробках".

"Bellingcat пропонує в коментарях до цього твіту (до посту Полянського) попросити Дмитра Полянського, першого заступника постійного представника Росії при ООН, довести, що Bellingcat і Спільна слідча група використовують несправжні докази по справі MH17", - сказано в повідомленні.

Bellingcat would like to invite everyone to reply to this tweet , with requests that Dmitry Polyanskiy, the First Deputy Permanent Representative of Russia to the UN , presents his evidence that Bellingcat and the JIT are using fake # MH17 evidence. https://t.co/pe6lSPo2VR