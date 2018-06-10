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Доведіть протилежне: Росію взяли "на слабо" по MH17

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Дослідницька група Bellingcat закликала Росію довести, що звинувачення в причетності до катастрофи малазійського Boeing рейсу МН17 є брехнею.

Про це сказано в заяві компанії у відповідь на пост в Twitter заступника постійного представника Росії при ООН Дмитра Полянського, який стверджував, що звинувачення щодо Росії "засновані на підробках".

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"Bellingcat пропонує в коментарях до цього твіту (до посту Полянського) попросити Дмитра Полянського, першого заступника постійного представника Росії при ООН, довести, що Bellingcat і Спільна слідча група використовують несправжні докази по справі MH17", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing 777 компанії "Malaysia Airlines", який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результаті загинули 298 осіб, в тому числі діти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня слідство підтвердило, що МН17 збив російський "Бук".

Європейська комісія закликала Росію до повної співпраці для встановлення винних у катастрофі. Крім того, глава СБУ Василь Грицак розповів, що вже встановлені причетні до збивання літака.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
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andrei andrei
andrei andrei
Смешно. Доказано??? Мультиками? ДБ.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Ну это уже не раз доказано.
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