Допоможе Трампу? Путін публічно пообіцяв втрутитися у вибори в США

Глава Росії Володимир Путін пообіцяв втрутитися в президентські вибори в США в 2020 році.

Таку заяву він зробив на Міжнародному форумі "Російський енергетичний тиждень", відповідаючи на відповідне запитання американського модератора.

"По секрету вам скажу: так, ми обов'язково будемо це робити. Щоб остаточно розвеселити вас там, як слід. Тільки ви нікому не кажіть, добре?" – заявив знущальним тоном Путін.

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Після уточнюючого питання Путін все ж додав: "У нас своїх проблем вистачає".

Путін на десятий поспіль питання американського модератора "Росія спробує втрутитися у вибори в США в 2020 році?": По секрету вам скажу: "так, обов'язково будемо це робити!" Тільки ви там нікому не кажіть pic.twitter.com/lviez5jiWY - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) October 2, 2019

Володимир Путін і Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні президент США Дональд Трамп виступив за зближення з Росією, заявивши, що це буде розумно.

Сам Путін після гучного скандалу в США навколо розмови Трампа і Зеленського несподівано звинуватив Україну, заявивши, що у нього з американським президентом "склалися довірчі відносини".

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