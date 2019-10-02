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3 жовтня • оновлено в 02:15
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Допоможе Трампу? Путін публічно пообіцяв втрутитися у вибори в США

1.1т Читати матеріал російською

Глава Росії Володимир Путін пообіцяв втрутитися в президентські вибори в США в 2020 році.

Таку заяву він зробив на Міжнародному форумі "Російський енергетичний тиждень", відповідаючи на відповідне запитання американського модератора.

"По секрету вам скажу: так, ми обов'язково будемо це робити. Щоб остаточно розвеселити вас там, як слід. Тільки ви нікому не кажіть, добре?" – заявив знущальним тоном Путін.

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Після уточнюючого питання Путін все ж додав: "У нас своїх проблем вистачає".

Володимир Путін і Дональд Трамп

Володимир Путін і Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні президент США Дональд Трамп виступив за зближення з Росією, заявивши, що це буде розумно.

Сам Путін після гучного скандалу в США навколо розмови Трампа і Зеленського несподівано звинуватив Україну, заявивши, що у нього з американським президентом "склалися довірчі відносини".

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Особи
Володимир Путін Дональд Трамп
Місце
Росія
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