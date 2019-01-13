Допомоги не чекайте: з'ясувалося, як Україні відгукнеться нова ідея Трампа

Україні не варто сподіватися на допомогу США, оскільки Вашингтон взяв тенденцію на вирішення власних регіональних проблем.

Таку думку в коментарі виданню "Апостроф" висловив експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса. За його словами, виведення американських військ із Сирії відіб'ється і на Україні.

"США будуть зменшувати свою участь у глобальних процесах на користь регіональних дій, щоб менше витрачати грошей і більше вирішувати власні проблеми. Україні потрібно мати це на увазі. Коли ми апелюємо до США, то повинні розуміти, що зараз у них інші тенденції", – попередив він.

Трамп заявив про виведення військ з Сирії в кінці 2018 року Корреспондент

На думку Куси, яскраво продемонструвала це відмова від військової присутності США в Сирії. Він зазначив також, що незабаром може змінитися і ситуація в Іраку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп побив рекорд за тривалістю "шатдауна" за всю історію США – в результаті розбіжностей через будівництво стіни з Мексикою він нараховує вже 23 дні.

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