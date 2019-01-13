МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Допомоги не чекайте: з'ясувалося, як Україні відгукнеться нова ідея Трампа

4.6тЧитати матеріал російською

Україні не варто сподіватися на допомогу США, оскільки Вашингтон взяв тенденцію на вирішення власних регіональних проблем.

Таку думку в коментарі виданню "Апостроф" висловив експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса. За його словами, виведення американських військ із Сирії відіб'ється і на Україні.

"США будуть зменшувати свою участь у глобальних процесах на користь регіональних дій, щоб менше витрачати грошей і більше вирішувати власні проблеми. Україні потрібно мати це на увазі. Коли ми апелюємо до США, то повинні розуміти, що зараз у них інші тенденції", – попередив він.

Новини
"Він приховував!" Випливли шокуючі факти про зустрічі Трампа з Путіним
Трамп заявив про виведення військ з Сирії в кінці 2018 року

Трамп заявив про виведення військ з Сирії в кінці 2018 року

Корреспондент

На думку Куси, яскраво продемонструвала це відмова від військової присутності США в Сирії. Він зазначив також, що незабаром може змінитися і ситуація в Іраку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп побив рекорд за тривалістю "шатдауна" за всю історію США – в результаті розбіжностей через будівництво стіни з Мексикою він нараховує вже 23 дні.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
17
12
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Слава Майдану
Слава Майдану
И кому эта потаскуха теперь нужна? В общем или Порох чтоб уж добил труп или Зеленский чисто поржтать
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
У США региональные проблемы??Молодец Путин Красава
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеровский лагерь обречен просить подачки.. Если хозяин откажется их кормить, то лучше забетонировать этих головорезов))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Наші блоги