США загрожує надзвичайний стан через Трампа-диктатора: що трапилося

У США президент Дональд Трамп може оголосити надзвичайний стан через свою головну передвиборчу обіцянку – стіну на кордоні з Мексикою. Конфлікт Трампа з політичними опонентами через будівництво стіни вже призвів до масштабної кризи влади.

Про це розповів в ефірі ObozTV експерт із міжнародних питань Іван Яковина. На його думку, ситуація "дуже тривожна".

"Коли уряд найголовнішої країни світу довгий час не працює, нічим гарним це точно не закінчиться", – наголосив він.

На думку експерта, Штатам загрожує повна зупинка авіасполучення.

"Зараз не отримують зарплату люди з організації TSA (Адміністрація транспортної безпеки США - ред.). Ця організація займається перевіркою людей на наявність небезпечних предметів, перевіряють багаж і пасажирів перед посадкою в літак. Якщо ці люди не будуть нікого перевіряти, літаки літати не будуть. А ці люди не будуть вічно працювати без зарплати", – пояснив він.

Також Яковина зазначив, що по американцях боляче вдарив параліч роботи податкової.

"Зараз у США проходить час виплати податкових відрахувань. Люди весь рік платили податки, і деяким держава має повернути частину податків... Ці гроші люди зазвичай використовують для великих покупок, на лікування, на коледж. Зараз люди залишаться без цього, тому що податкова зачинена. Відповідно, всі їхні плани на рік летять коту під хвіст", – розповів міжнародник.

Як зазначив Яковина, при Трампі подібні кризи вже виникали двічі, але їх вдавалося вирішувати протягом пари днів: "А щоб більше двох тижнів – таке востаннє було ще при Клінтоні".

Експерт також висловив переконання, що президент США "плювати хотів" на добудову стіни.

"Ця стіна – головна його передвиборча обіцянка. Вона йому нафіг не потрібна як людині і як політику. Доводиться наполягати на будівництві, щоб його вдруге обрали президентом. Демократи, розуміючи, що без стіни його не оберуть, не хочуть йому давати гроші на її будівництво. Через це весь конфлікт", – пояснив він.

"Багато спостерігачів вважають... що Трамп може оголосити про введення надзвичайного стану. Якщо це станеться, він зможе нашкребти грошей без згоди Конгресу по різних відомствах і почати будівництво цієї стіни. Такого не було раніше в Америці, ніхто не знає, чим це обернеться, але це дуже схоже на початок введення диктатури. Тому народ там дуже хвилюється і тривожиться. Але у Трампа немає вибору, він повинен цю стіну хоч якось та побудувати, тому якщо треба буде ввести надзвичайний стан, він його введе", – вважає Яковина.

whitehouse.gov

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп виступив з екстреним зверненням до нації, в якому назвав сформовану в країні ситуацію "гуманітарною кризою".

Раніше адміністрація Трампа представила Конгресу проект щодо захисту кордонів від нелегалів, який передбачає будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Ця пропозиція передбачає виділення 5,7 млрд доларів.

Однак демократи заблокували прийняття проекту федерального бюджету на 2019 рік через цю статтю витрат. Саме тому вже третій тиждень урядові та державні установи США не можуть функціонувати нормально, сотні тисяч держслужбовців не отримують зарплату.

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