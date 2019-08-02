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"Долетять до Москви за 2 хвилини": Путіну пригрозили нищівним ударом США

1.4т Читати матеріал російською

Припинення Договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності (РСМД) може призвести до початку нової гонки озброєнь, в якій у Росії немає шансів проти США.

Таку заяву в інтерв'ю "Апострофу" зробив військовий оглядач Павло Фельгенгауер. За його словами, американці тепер будуть розробляти зброю нового покоління.

"Це будуть гіперзвукові ракети на повітряних носіях, морських кораблях і підводних човнах. Американці припускають, що це буде не ядерна, а дуже високоточна зброя, яке зможе вражати підземні укриття, бункери – в загальному, точкові цілі", – сказав він.

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"Взяти такі ракети на озброєння планують в 2022-2023 роках. Вони можуть бути готові до розгортання в Європі, теоретично – і в Україні. Тоді підльотний час до Москви взагалі складе не більше 2-3 хвилин", – розповів експерт.

Трамп і Путін

Трамп і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 серпня США і Росія вийшли з російсько-американського Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. У НАТО заявили, що вина в цьому повністю лежить на Москві.

OBOZREVATEL розповідав, які наслідки чекають світ і Україну після того, як РФ і США опинилися на порозі нової гонки озброєння.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Павло Фельгенгауер
Місце
США
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