Догнала США та Іспанію: у Франції кількість жертв від коронавірусу перевищила 4 тисячі

За добу у Франції від COVID-19 померли 509 осіб, всього з початку епідемії зафіксовано 4032 летальних випадки.

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Так, Франція стала четвертою країною на планеті, де кількість жертв від коронавірусу перевищила 4 тисячі осіб.

Станом на вечір 1 березня зафіксовано 4861 нових випадків зараження. Всього ж із діагнозом COVID-19 госпіталізовано 24 639 пацієнтів, з них 6017 поміщені в реанімаційні відділення.

З початку пандемії у Франції всього захворіло 56 989 осіб, з них 10 934 одужали.

Дані щодо COVID-19 worldometers.info/coronavirus

Дані щодо COVID-19 worldometers.info/coronavirus

У середу, 1 квітня, прем'єр-міністр країни Едуар Філіп повідомив, що найімовірніше скасування карантину буде поступовим і навіть порегіонним. Наразі кілька експертних груп вивчають це питання і розробляють різні сценарії, передає інформагенство "Інтерфакс Україна".

"Ймовірно, ми не прийдемо до такого зняття режиму ізоляції, яке буде загальним і абсолютним – за один раз усюди і для всіх", – сказав Філіп.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Франції заявили, що протималярійний препарат гідроксихлорохін нібито може позбавити коронавірус здатності заражати людей за 6 днів.

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