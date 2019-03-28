"Добивали жовто-блакитними пов'язочками!" Соловйов вибухнув обуреннями через УПА

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов бурхливо відреагував на набуття чинності законом України про прирівнювання воїнів УПА до ветеранів війни.

Він звинуватив українських націоналістів в масових убивствах мирного населення в роки Другої світової війни, геноциді євреїв та інших жахіттях. Своє обурення рупор Кремля продемонстрував в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Україну вже, напевно, не можна уявити без бандерівської наволочі. Тому набув чинності ганебний закон, який прирівнює ветеранів ОУН-УПА до ветеранів війни. За офіційними даними, бойовиків УПА в Україні залишилося близько 1200, але фактично більше", — почав свій їдкий спіч Соловйов.

Він додав, що Національний архів Фінляндії нібито опублікував доповідь фінського історика, з якого випливає, що не німці і не добровольці СС, а мирні жителі Львова ініціювали єврейські погроми і вбивство людей під час гітлерівської окупації.

"Бігали і добивали, чим могли, жовто-блакитними пов'язочками. Може, розшукати їх всіх і теж прирівняти до ветеранів?" — обурився скандальний пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов осоромився брудною образою на адресу України, порівнявши її з шакалом і заявивши, що в ній живуть "кінчені нацисти".

Також він відпустив у прямому ефірі недоречний їдкий жарт про національний гімн України. Cоловйов заявив, що в ньому українці нібито говорять про готовність до швидкої кончини, тим самим перетворюючи своє життя на культ боротьби зі смертю.

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