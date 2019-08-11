До Зеленського їде прем'єр Ізраїлю: що трапилося

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху 18 серпня вперше за останні двадцять років відвідає Україну з офіційним візитом.

Про це з посиланням на владу Ізраїлю повідомляє newsru.co.il.

У його планах – зустріч із президентом Володимиром Зеленським, а також участь у поминальній церемонії загиблих у Бабиному Яру і інших заходах. Вже 19 серпня Нетаньяху повернеться до Ізраїлю.

Зеленський і Нетаньяху

Нагадаємо, після перемоги Зеленського на виборах прем'єр-міністр Ізраїлю привітав його і запросив із візитом до Ізраїлю. Сам Нетаньяху останній раз був у Києві в свою першу каденцію на посаді прем'єр-міністра, в березні 1999 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нетаньяху заявив, що готовий стати посередником у переговорах між президентами Росії та України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

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