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До Зеленського їде прем'єр Ізраїлю: що трапилося

17.9т Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху 18 серпня вперше за останні двадцять років відвідає Україну з офіційним візитом.

Про це з посиланням на владу Ізраїлю повідомляє newsru.co.il.

У його планах – зустріч із президентом Володимиром Зеленським, а також участь у поминальній церемонії загиблих у Бабиному Яру і інших заходах. Вже 19 серпня Нетаньяху повернеться до Ізраїлю.

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Зеленський і Нетаньяху

Зеленський і Нетаньяху

Нагадаємо, після перемоги Зеленського на виборах прем'єр-міністр Ізраїлю привітав його і запросив із візитом до Ізраїлю. Сам Нетаньяху останній раз був у Києві в свою першу каденцію на посаді прем'єр-міністра, в березні 1999 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нетаньяху заявив, що готовий стати посередником у переговорах між президентами Росії та України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

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Особи
Беньямін Нетаньягу Володимир Зеленський
Місце
Ізраїль
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Старый еврей едет разузнать чем можно поживиться,пока молодого не напнули.
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Shakyamuni Siddhartha
Shakyamuni Siddhartha
Что произошло? Да, ничего не произошло. Выбрали бы мы президентом чукчу, приехал бы к нам чукча с Дальнего Севера, который не был в Украине никогда. Вот и вся любовь.
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Shakyamuni Siddhartha
Shakyamuni Siddhartha
CARGO 100, И, что же это плучается, люди добрые! Если бы мы выбрали Жана Беленюка, к нам бы тогда приехал Его Величество Бурухтан третий - Третий? Не может быть! Но, все еще впереди!
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CARGO 100
CARGO 100
Shakyamuni Siddhartha, еще не всё потеряно. Жана Беленюка же в Раду выбрали ...
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CARGO 100
CARGO 100
Порядок мероприятий совсем иной. В его планах – участие в поминальной церемонии погибших в Бабином Яру и других мероприятиях, а так же встреча с президентом Владимиром Зеленским.
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