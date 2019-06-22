"До Тбілісі 200 кілометрів": Кадиров пригрозив Грузії через бунт

Глава Чечні Рамзан Кадиров назвав масові протести в Грузії "істерією антиросійських політиканів", що нібито "підігрівається" Заходом.
Таку заяву він зробив в особистому Telegram-каналі, стверджуючи, що російський і грузинський народи "пов'язані віковими узами узами дружби і єдності".
На думку Кадирова, "немає жодної причини, щоб дивитися одне на одного з ненавистю".
Рамзан Кадиров
ТВ Центр
"Хочу нагадати, що від Грозного до Тбілісі всього двісті кілометрів", – написав глава Чечні, додавши, що культуру, літературу та мистецтво Грузії світ нібито пізнав завдяки Росії.
Кадиров запевняє, що вина за конфлікт лежить на "вигодуваних і вирощених у США і на Заході" політиків.
"Аллах свідок, що ми в Чечні намагаємося налагодити тісні зв'язки з інтелігенцією, вченими, діячами культури Грузії", – сказано в повідомленні.
"Президент Грузії Саломе Зурабішвілі не знайшла нічого кращого, ніж звинуватити у всьому Росію, стверджуючи, що Москва зацікавлена в розколі Грузії і її суспільства. І ця промова звучала на звіті перед послами США та західних країн. Пані президент глибоко помиляється. Саме Росія зацікавлена в тому, щоб в Грузії панували мир, єдність і згода", – стверджує Кадиров.
За його словами, в Грузії немає сусіда ближчого, "який у час біди швидше за всіх протягне руку допомоги", ніж РФ.
"І ще, в 2018 році громадяни Росії залишили в Грузії три з половиною млрд доларів. А чого домоглися антиросійські радикали? Це Грузія відчує, коли спорожніють готелі, ресторани, кафе, пляжі..." – з погрозою підсумував глава Чечні.
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Нагадаємо, в Тбілісі опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини та бійок розігнала поліція.
Скандал виник через запрошення в країну російської делегації на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я.
Під час протестів опозиція штурмувала парламент, і учасники мітингу увірвалися в будівлю.
За даними міністерства охорони здоров'я Грузії, в ході зіткнень у Тбілісі постраждали 240 учасників акції і 80 поліцейських.
Фото з акції протесту
Фото з акції протесту
Новини-Грузія
Як повідомляв OBOZREVATEL, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав протести, які пройшли в Грузії, "русофобською провокацією".
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