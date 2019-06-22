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"До Тбілісі 200 кілометрів": Кадиров пригрозив Грузії через бунт

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Глава Чечні Рамзан Кадиров назвав масові протести в Грузії "істерією антиросійських політиканів", що нібито "підігрівається" Заходом.

Таку заяву він зробив в особистому Telegram-каналі, стверджуючи, що російський і грузинський народи "пов'язані віковими узами узами дружби і єдності".

На думку Кадирова, "немає жодної причини, щоб дивитися одне на одного з ненавистю".

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Рамзан Кадиров

Рамзан Кадиров

ТВ Центр

"Хочу нагадати, що від Грозного до Тбілісі всього двісті кілометрів", – написав глава Чечні, додавши, що культуру, літературу та мистецтво Грузії світ нібито пізнав завдяки Росії.

Кадиров запевняє, що вина за конфлікт лежить на "вигодуваних і вирощених у США і на Заході" політиків.

"Аллах свідок, що ми в Чечні намагаємося налагодити тісні зв'язки з інтелігенцією, вченими, діячами культури Грузії", – сказано в повідомленні.

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"Президент Грузії Саломе Зурабішвілі не знайшла нічого кращого, ніж звинуватити у всьому Росію, стверджуючи, що Москва зацікавлена в розколі Грузії і її суспільства. І ця промова звучала на звіті перед послами США та західних країн. Пані президент глибоко помиляється. Саме Росія зацікавлена в тому, щоб в Грузії панували мир, єдність і згода", – стверджує Кадиров.

За його словами, в Грузії немає сусіда ближчого, "який у час біди швидше за всіх протягне руку допомоги", ніж РФ.

"І ще, в 2018 році громадяни Росії залишили в Грузії три з половиною млрд доларів. А чого домоглися антиросійські радикали? Це Грузія відчує, коли спорожніють готелі, ресторани, кафе, пляжі..." – з погрозою підсумував глава Чечні.

"До Тбілісі 200 кілометрів": Кадиров пригрозив Грузії через бунт

Скріншот

"До Тбілісі 200 кілометрів": Кадиров пригрозив Грузії через бунт

Скріншот

"До Тбілісі 200 кілометрів": Кадиров пригрозив Грузії через бунт

Скріншот

Нагадаємо, в Тбілісі опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини та бійок розігнала поліція.

Скандал виник через запрошення в країну російської делегації на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я.

Під час протестів опозиція штурмувала парламент, і учасники мітингу увірвалися в будівлю.

За даними міністерства охорони здоров'я Грузії, в ході зіткнень у Тбілісі постраждали 240 учасників акції і 80 поліцейських.

Фото з акції протесту

Фото з акції протесту

Фото з акції протесту

Фото з акції протесту

Новини-Грузія

Як повідомляв OBOZREVATEL, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав протести, які пройшли в Грузії, "русофобською провокацією".

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Тема
Протести в Грузії
Особа
Рамзан Кадиров
Місце
Росія
Теги
політикаНовини Росії
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Santi Amonito
Santi Amonito
Опять "адинарот"... и грузины тоже?... Абеззяна, отрезавшая головы одному и тому же оккупанту всех времен и народов, теперь сидит на этих же эрэфийских штыках и еще всем угрожает? Такие уже были в истории - потом валялись в помойных ямах и под стенками.
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Кастрюлькин Мыкола
Кастрюлькин Мыкола
"добавив, что культуру, литературу и искусство Грузии мир якобы познал благодаря России" а благодаря кому? америкосы до сих пор думают, что Грузия это штат Джорджия!
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Юг Руси
Юг Руси
Обосс, а в каком месте была угроза???? Плятские пьяные обозяны )))
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