До Мінська звезли бюджетників і 'активістів' на мітинг за Лукашенка: всі деталі. Фото і відео

У неділю, 16 серпня, о 12:00 в Мінську на площі Незалежності почнеться мітинг на підтримку президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він пройде під гаслом "Не дамо розвалити країну".

Видання Tut.by повідомляє, що взяти участь у провладній акції змусили працівників бюджетних організацій і держпідприємств з різних міст.

О 14:00 в Мінську планується народний Марш свободи проспектом Незалежності, центральними вулицями і площами.

Запрошення на мітинг

OBOZREVATEL стежить за тим, що відбувається, онлайн:

11:50 – З Гомельської області на мітинг їдуть 52 автобуси.

11:45 – Автобуси з Могильова їдуть до Мінська майже порожні.

Telegram "Чай з малинавым варэннем"

Telegram "Чай з малинавым варэннем"

11:29 – Президентський кортеж прибув до Будинку уряду в Мінську, де скоро почнеться мітинг на підтримку Лукашенка. Також туди стягуються посилені наряди ОМОН.

11:23 – На площі Незалежності в Мінську людей поки небагато, зате помітно міліцейське посилення. Співробітники в цивільному з навушниками і раціями чергують на кожному виході на площу, у дворах припарковані численні автобуси і вантажівки внутрішніх військ.

onliner.by

onliner.by

onliner.by

10:42 – До Мінська знову в'їхала колона військової техніки.

10:00 – З самого ранку в мережі публікують відео і фото колон автобусів, які звозять до столиці учасників мітингу за Лукашенка.

Зокрема, колони автобусів, що їдуть в напрямку Мінська, помітили під Гомелем і Брестом.

Колона автобусів під Гомелем. Скрін видео

Колона автобусів під Брестом. Скрін видео

З Гомеля до Мінська їде довга колона автобусів з бюджетниками - їх везуть на мітинг на підтримку Лукашеску pic.twitter.com/icrx0NF7is - Рустем Адагамов (@adagamov) August 16, 2020

09:30 – Повідомлення про примус поїхати на провладний мітинг прийшли від працівників "Белшини", "Інтеграла", Могильовського м'ясокомбінату, Бобруйської "Слов'янки", "Бобруйськагромашу", Білоруського цементного заводу, Пружанського "Комунальника", БелЖД.

Також взяти участь у мітингу повинні держслужбовці, військові, яких просять прийти в цивільному одязі, працівники сільського господарства, вчителі, вихователі, працівникам держЗМІ і ін.

09:00 – Організатором оголосив себе провладний рух "Біла Русь". Захід заявлено, як "мітинг солідарності" на підтримку Олександра Лукашенка. На ньому зберуться "всі ті, кому дорога батьківщина, хто проти розділу країни на два протиборчі табори".

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